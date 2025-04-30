На парковку у Детской областной поликлиники в Калининграде выделяют ещё 5,3 млн

На устройство ливневой канализации в рамках создания парковки вблизи детской областной поликлиники на ул. Дмитрия Донского,27 в Калининграде выделяют ещё 5 291 640 рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В начале марта на основные работы по устройству парковки вблизи Детской областной поликлиники выделили 57 398 257 рублей. В торгах участвовали четыре компании. Победителем стало ООО «Калининградская служба заказчика», снизившее начальную стоимость контракта до 52 232 414 рублей. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, в настоящее время контракт находится на стадии исполнения. Завершить его необходимо до конца августа 2025 года.

Ближайшая парковка для посетителей Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского находится на расстоянии около 200 метров от учреждения, что создаёт неудобства для детей, которым сложно передвигаться. Проблему обозначил экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства в сентябре 2023 года. «Я просто вечерами всё это наблюдаю, когда там дети скачут на одной ноге, их несут на руках, — сказал тогда Алиханов, — Нам нужно сделать нормальную парковку».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ответ сообщила, что обустройство парковки на Донского, как и на Расковой, запланировано на 2024 год.

Экс-министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в октябре 2023 года сообщил о том, что поручил руководству ДОБ заняться проектированием парковки между старым и новым корпусами больницы на ул. Дмитрия Донского. Однако информации о том, когда она появится, у него не было.

В январе 2024 года стало известно о том, что земельный участок у ДОБ с кадастровым номером 39:15:111502:58 площадью около 1800 кв. метров передают из государственной в муниципальную собственность. Как сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов горадминистрации Сергей Радковский, после передачи земля будет закреплена за городской службой автопарковок. В какие сроки там планируют обустроить стоянку, чиновник уточнить не смог.

В начале марта в пресс-службе горадминистрации сообщили, что планируют обустроить парковку по периметру Детской областной больницы. Проект предусматривает также тротуары и велополосу около лечебного учреждения. Для посетителей больницы парковка, как уточнялось, будет бесплатной.