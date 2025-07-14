Писателя-иноагента Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии

Писателя-иноагента Бориса Акунина, внесённого в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Такой вердикт, как сообщает «Коммерсант», в понедельник, 14 июля, огласил 2-й Западный окружной военный суд (гособвинение запрашивало 18 лет лишения свободы). Виновным литератор был признан в содействии и оправдании терроризма, а также в нарушении статьи об иноагентах.

В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Преследовать его начали после звонка пранкеров Вована и Лексуса. Думая, что он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, Акунин, как позднее определила столичная прокуратура, призывал к насильственному изменению Конституции в России, а также оправдывал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам.