Писателя-иноагента Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии

Писателя-иноагента Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии
Борис Акунин (признан иноагентом). Фото: Дмитрий Смирнов CC BY-SA 2.0 wikipedia.org
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Писателя-иноагента Бориса Акунина, внесённого в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Такой вердикт, как сообщает «Коммерсант», в понедельник, 14 июля, огласил 2-й Западный окружной военный суд (гособвинение запрашивало 18 лет лишения свободы). Виновным литератор был признан в содействии и оправдании терроризма, а также в нарушении статьи об иноагентах.

В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Преследовать его начали после звонка пранкеров Вована и Лексуса. Думая, что он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, Акунин, как позднее определила столичная прокуратура, призывал к насильственному изменению Конституции в России, а также оправдывал теракт на Крымском мосту и удары беспилотников по российским городам.

В декабре того же 2023 года издательство АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в России иностранным агентом). В России, в том числе в Калининграде, их произведения стали убирать с продажи в книжных магазинах.

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