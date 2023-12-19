«Отмена» литературы: книги Акунина* и Быкова** пропадают с полок книжных магазинов Калининграда

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С полок книжных магазинов по всей России пропадают произведения Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова**. Оба автора стали объектами внимания пранкеров и оба высказались в поддержку ВСУ. И хотя ничего нового с их стороны не прозвучало (непримиримую позицию литераторы занимают с самого начала), в стране сразу же после публикации скандальных видео развернулась кампания по их «отмене». Не стал исключением и Калининград — хотя сейчас присоединились к ней не все магазины. О ситуации — в материале «Нового Калининграда».



Новость о том, что издательство АСТ решило приостановить распространение книг Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова**, появилась в пятницу, 15 декабря. Причиной стали записи телефонных разговоров с пранкерами Вованом и Лексусом, которые звонили писателям от лица Андрея Ермака (главы офиса президента Владимира Зеленского) и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В ходе беседы оба автора заявили о том, что не отказались бы направить финансовую помощь ВСУ.

В тот же вечер «Новый Калининград» проверил сайт электронных книг «Литрес» — произведения писателей уже были изъяты из общего доступа. Уже в понедельник книг Акунина* и Быкова** в известных сетях «Буквоед» и «Книжная лавка» в Калининграде не было. Продавцы в обоих сетях ответили, что произведения убрали с продажи еще в выходные из-за «антироссийских высказываний» авторов.

Но в некоторых библиотеках и маленьких книжных магазинах книги Акунина* и Быкова** все еще остаются («Новый Калининград» не приводит их названий из этических соображений). Продавец одного из таких магазинов на вопрос корреспондента «Нового Калининграда», почему произведения писателей отовсюду исчезли, ответил: «Вы разве не в курсе последних событий? В связи с недавними его [Акунина*] высказываниями пришло распоряжение снять его книги с продажи. Поэтому вы его в ближайшее время, а может быть и вообще, не найдете. Насколько мне известно, акунинские книги, кроме переводов с английского и японского, с продажи сняты полностью. Ассортимент убран, в электронном виде, скорее всего, тоже не купишь, ну и в интернет-магазинах не закажешь. До особого распоряжения либо до окончательной отмены», — пояснил он.

Вечером в понедельник стало известно, что Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов.

Впрочем, как выяснил корреспондент «Нового Калининграда», через объявления на некоторых неспециализированных электронных площадках «запрещенную литературу» приобрести все еще можно.

По закону продавцы книг Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (пока?) ничем не рискуют. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил юрист и руководитель практики интеллектуальной собственности бюро «Солнцев и Партнёры» Илья Кунинец. «На данный момент это перестраховка. В список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, внесли самого писателя, а не его произведения. С перечнем экстремистских материалов, который ведет Минюст, можно ознакомиться всем желающим практически в любое время. И произведений Акунина*, по крайней мере сейчас, в нём не наблюдается. Но чем чёрт не шутит...» — пояснил он. По этой логике работ Дмитрия Быкова** ситуация вообще касаться не должна.

Утром во вторник, как сообщили СМИ, силовики пришли с обыском в издательство «Захаров», которое в том числе выпускает книги Бориса Акунина*.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан в России иностранным агентом



Текст: Ольга Кадомцева, фото: Юлия Власова / Новый Калининград