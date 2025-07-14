Минстрой: к строительству медцентра в Советске приступят не ранее 2027 года

К строительству Медико-диагностического центра в Советске власти планируют приступить не ранее 2027 года. Об этом сообщили представители министерства строительства и ЖКХ Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время Минздрав России совместно с Правительством Калининградской области прорабатывают вопрос строительства Медико-диагностического центра в Советске, отметили в минстрое. «Сроки строительства были смещены из-за технической сложности проекта. Также всё ещё прорабатывается вопрос финансирования, часть средств уже предусмотрена в 2026–2027 годах, — следует из ответа облвластей. — Сейчас проект подготовлен к направлению на госэкспертизу. Предположительно, при успешном прохождении госэкспертизы к строительству объекта приступят не ранее 2027 года».

О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 15 лет. В 2011 году был готов первый проект учреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года Алиханов сообщил, что к строительству межрайонного медико-диагностического центра в Советске планируют приступить в 2026 году. Деньги на проект власти выделили в 2023 году. Из федерального бюджета на строительство предполагалось направить 3,56 млрд, из регионального и муниципальных бюджетов — 892 млн. Финансирование предусмотрено в 2026-2027 годах.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что часть денег из госпрограммы по социально-экономическому развитию региона будет выделена медико-диагностическому центру в Советске.