На строительство школы на ул. Мариенко выделяют 4,2 млрд рублей

На строительство общеобразовательной школы на ул. Героя России Мариенко горвласти выделяют 4,2 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Закупку разместил комитет по финансам округа. Начало строительства запланировано на август 2025 года. До октября 2027-го подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные, фасадные и внутренние отделочные работы, а также работы по устройству фундаментов, оснований и внутренних электрических систем, возведению несущих, ограждающих и металлических конструкций. Согласно документации, в школе предусмотрены амфитеатр, зрительный зал на 643 места, актовый зал на 200 мест, лифты.

Начальная стоимость контракта — 4 274 315 789,66 руб. Заявки будут приниматься до 11 июля.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне. В конце июня проект прошёл госэкспертизу.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, начать строительство планируют в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.