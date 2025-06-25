Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на ул. Мариенко

Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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Проект строительства общеобразовательной школы по ул. Героя России Мариенко в Калининграде прошёл государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 24 июня. Документацию для экспертизы подготовило курганское ООО «Асгард». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МБУ «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград».

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось.

Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, начать строительство планируют в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

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