Власти назвали дату повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Калининграда начнут действовать с 26 июля. Это следует из приказа региональной Службы по государственному регулированию цен и тарифов, размещенного на сайте официально опубликованных правовых актов.

Новые тарифы за одну поездку пассажира будут выглядеть следующим образом:

при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля (сейчас — 28 руб.);

при безналичной оплате — 38 рублей (сейчас — 33 руб.);

при наличной оплате — 44 рубля (сейчас — 37 руб.).

Решение принято на основании поданного заявления АО «Калининград-ГорТранс» и по итогам экспертизы документации перевозчика. В качестве оснований для повышения тарифов указаны «повышение уровня цен на товары и услуги, а также инфляционные процессы».

В процессе оценки заявленных АО «Калининград-ГорТранс» затрат на сумму 2 271,1 млн. рублей эксперты СГРЦиТ исключили 687,1 млн. рублей необоснованных затрат.

Заявление от «Калининград-ГорТранса» поступило в службу в конце июня. Тогда транспортное предприятие предложило следующие тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, дифференцированные по видам оплаты:

49 рублей при наличной оплате;

39 рублей при безналичной оплате;

34 рубля при оплате транспортной картой «Волна Балтики».

В последний раз тарифы повышали в июле 2023 года.