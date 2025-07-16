Власти назвали дату повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

Власти назвали дату повышения тарифов на проезд в общественном транспорте
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Калининграда начнут действовать с 26 июля. Это следует из приказа региональной Службы по государственному регулированию цен и тарифов, размещенного на сайте официально опубликованных правовых актов.

Новые тарифы за одну поездку пассажира будут выглядеть следующим образом:

  • при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля (сейчас — 28 руб.);

  • при безналичной оплате — 38 рублей (сейчас — 33 руб.);

  • при наличной оплате — 44 рубля (сейчас — 37 руб.).

Решение принято на основании поданного заявления АО «Калининград-ГорТранс» и по итогам экспертизы документации перевозчика. В качестве оснований для повышения тарифов указаны «повышение уровня цен на товары и услуги, а также инфляционные процессы».

В процессе оценки заявленных АО «Калининград-ГорТранс» затрат на сумму 2 271,1 млн. рублей эксперты СГРЦиТ исключили 687,1 млн. рублей необоснованных затрат.

Заявление от «Калининград-ГорТранса» поступило в службу в конце июня. Тогда транспортное предприятие предложило следующие тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, дифференцированные по видам оплаты:

  • 49 рублей при наличной оплате;

  • 39 рублей при безналичной оплате;

  • 34 рубля при оплате транспортной картой «Волна Балтики».

В последний раз тарифы повышали в июле 2023 года.

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