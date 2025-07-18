Проект ЖК напротив Фридландских ворот прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой на ул. Дзержинского в Калининграде компании «Спецстрой» Александра Качановича. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140421:327. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза». Проектную документацию готовили калининградские «Проектное бюро» и «Проектное бюро Авантаж». Застройщик — СЗ «Спецстрой». Положительное заключение получено 18 июля 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Специализированный застройщик «Спецстрой» намерен возвести на месте бывшего ТЦ «Калининский» на перекрёстке Аллеи Смелых и Дзержинского новый жилой комплекс, который станет продолжением ЖК «Фридланд», построенного напротив парка «Южный». ЖК «Фридланд» также возвели на месте довоенных зданий, которые ранее использовались кёнигсбергским артиллерийским полком. Разрешение на строительство областные власти выдали в конце марта. Общая площадь участка достигает 14 212 кв. м, кадастровая стоимость — 89,336 млн руб. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под среднеэтажную застройку. Разрешение на строительство действительно до 26 марта 2030 года.

Как сообщила «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос пресс-служба правительства Калининградской области, семиэтажный комплекс будет включать два многоквартирных дома на 126 и 298 квартир. У ЖК напротив Фридландских ворот застройщик намерен открыть музей кофе.

ООО «Специализированный застройщик „Спецстрой“» зарегистрировано в Калининграде на Советском проспекте. Генеральным директором компании и её учредителем выступает крупный калининградский застройщик Александр Качанович.

ТЦ «Калининский» был закрыт в прошлом году. Постройки на его месте начали сносить.