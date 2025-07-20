Детсад в Гвардейске пообещали построить к лету 2026 года

Детский сад в Гвардейске на улице Тельмана подрядчик пообещал построить до конца мая 2026 года. О том, что на текущий момент со строительными материалами у выигравшей торги компании «Сан-Ремо» (принадлежит зеленоградскому бизнесмену Теймуру Алиеву) нет проблем, «Новому Калининграду» сообщил её представитель Сарван Алиев (он также является гендиректором и учредителем фирмы «Запад Строй»).

«Если мы аванс получили, то всё заранее оплачиваем, — пояснил Алиев. — До конца мая следующего года мы собираемся все работы закончить. Довольно большой детский сад будет, его площадь 6400 квадратов, а рассчитан он на 240 мест. Параллельно мы выполняем работы по благоустройству, строим подъездные пути и возводим забор. Кроме того, мы коммуникации подводили, уже воду и теплотрассу подвели».

Как уточнили в пресс-службе правительства Калининградской области, в дошкольном учреждении будут оборудованы ясельная и дошкольная группы, музыкальный зал, медицинский блок и столовая. Алиев добавил, что внутри также будет небольшой бассейн.

О начале строительства детсада муниципальные власти сообщали ещё в середине мая. Напомним, его проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025-го правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Его планируют возвести на участке с кадастровым номером 39:02:010003:644.

В октябре 2024 года стоимость работ оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На текущий момент договор на строительство заключен на 526, 39 млн рублей.

В марте 2025-го власти муниципалитета сообщали о сложностях с поиском подрядчика для строительства детсада, объясняя это жёсткими условиями для потенциальных исполнителей работ.