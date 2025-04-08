«Их пытались стереть»: в Калининграде открыли парк скульптур «Спасённая Европа» (фото)

Вечером 1 сентября в калининградском парке Победы после почти полугодового ожидания открыли комплекс миниатюр «Спасённая Европа». В церемонии приняли участие руководство города и области, представители Национального центра исторической памяти при президенте РФ, а также родственники маршала Конева и генерала армии Ватутина, погибшего в апреле 1944 года от рук украинских националистов. За тем, как проходила церемония, наблюдал и «Новый Калининград».

На текущий момент комплекс состоит из семи бронзовых миниатюр памятников советским солдатам и военачальникам, снесённых в Киеве (памятник генералу Ватутину), Клайпеде (памятник советским воинам-освободителям), Тарту (монумент воинам-освободителям), Риге (памятник воинам советской армии — освободителям), Варшаве (памятник советско-польскому братству по оружию), Софии (памятни Советской армии) и Праге (памятник маршалу Коневу), однако, как заявила руководительница Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, уже сейчас идёт работа над второй очередью объекта. Она также пояснила, почему авторы проекта решили создать миниатюры именно этих семи исторических объектов.

«Эти памятники были снесены наиболее демонстративно и даже показательно, — объяснила Малышева. — Это символизировало то, что их снос — это политическая акция, и она порой не отражается в памяти, которая сохраняется в памяти самих освобождённых народов. Эта акция была направлена на стирание визуального восприятия точек памяти. Но историческую память стереть невозможно, она базируется на связи поколений, на академической науке, на архивных документах».

Создание парка, как уверяет Малышева, было обусловлено тем, что молодые поколения должны «иметь перед глазами место памяти».

«Это наш ответ политическим акциям по сносу памятников. Он прежде всего напоминание странам Запада, что историческую память нельзя разрушить. Одновременно это нацелено на формирование культуры исторической памяти нашего, российского мировоззрения», — добавила Малышева, рассказав, что место, где захоронен её дед, погибший в марте 1945 года на Кюстринском плацдарме, также осквернено.

Внучка маршала Ивана Конева Наталья Конева призналась, что открытие парка «Спасённая Европа» — это уникальная ситуация для семей военачальников, памятники которым были осквернены или снесены.

«Когда мы видели, как падают эти памятники, а мы видели это по телевизору, в кино, слава богу, не воочию, для нас это была история, которая пронзала сердце, — заявила она. — Война учит нас тому, что мы всегда встаём за други своя. В одной только Польше, которую мы освобождали, легло 600 тысяч наших солдат. А сколько памятников было разрушено!»

После того, как Наталья Конева рассказала собравшимся историю отца о советском параде у памятника Кутузову в Бунцлау, слово взял внук генерала армии Николая Ватутина Александр Ватутин. Он добавил, что «из воина-освободителя в Европе сегодня делают неизвестно что».

«Когда я смотрел, как рушат памятник генералу Ватутину в Киеве, освободителю Украины фактически, я подумал: „Слава богу, что вдова генерала, Татьяна Романовна, не видит этого. Мама моя, дочь генерала, тоже этого не видела, потому что к этому времени она тоже ушла в мир иной“. Но когда я узнал, что у вас, в Калининграде, восстанавливают памятники полководцам, у меня в душе что-то перевернулось, радость наступила. Во всяком случае, эти генералы и маршалы вернулись к нам. Их пытались стереть с лица земли, ломать эти памятники, но они вернулись и символизируют тот мир, который советский солдат принёс Европе».

Уже после официальной части мероприятия губернатор Алексей Беспрозванных в ходе беседы с журналистами назвал открытие комплекса важным для региона и страны событием, отметив, что он посвящён «восстановлению справедливости».

«Этим проектом мы говорим о том, что мы точно не забыли. А если кто-то забыл, то всегда может приехать и отдать дань памяти тем воинам, которые освобождали страны наших соседей», — заявил глава региона.

Беспрозванных также заявил, что в Калининград начали приезжать гости из соседних стран, которые ждали открытия этого парка. Глава региона добавил, что в головах этих людей ничего не поменялось, зато «поменялось в голове их властей», после чего они «вдруг решили просто взять и вычеркнуть эту великую страницу из общей истории наших стран».

Напомним, что концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» обсуждали на заседании Совета по культуре при губернаторе в конце февраля этого года. Главный архитектор области Евгений Костромин пояснил, что в парк будет представлять собой историческое пространство, где воссоздадут монументы советским воинам-освободителям, уничтоженные в Европе. В основе идеи проекта — карта освобождённой Восточной Европы, на которой в рамках первой очереди будут размещены семь ранее уничтоженных памятников: маршалу Коневу в Праге, советско-польскому братству по оружию на площади Виленского вокзала в Варшаве, генералу Ватутину в Киеве, воинам Советской Армии-освободителям в Риге, памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде, монумент воинам-освободителям в Тарту и памятника Советской армии в Софии.

Скульптуры изначально обещали продемонстрировать 9 апреля, а потом 9 мая, однако в апреле министр культуры Андрей Ермак заявил, что они нуждаются в доработке. Тогда же он отметил, что дорабатываются не только сами скульптуры, но и их основания. Позднее появилась информация, что парк откроется в середине августа, но и эта дата была сдвинута вправо.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»