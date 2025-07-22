Губернатор пообещал представить концепцию парка на месте Дома Советов в 2026-м

Губернатор пообещал представить концепцию парка на месте Дома Советов в 2026-м
Изображение: проект парка, анонсированный Антоном Алихановым в телеграм-канале в апреле 2024 года
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Алексей Беспрозванных пообещал представить концепцию парка на месте Дома Советов в 2026 году. Об этом губернатор заявил во время своей прямой линии 22 июля.

«Ключевое, что мы будем делать в течение следующего года, это мы представим концепцию формирования парка на месте Дома Советов, который был снесён. Рабочее название сейчас — парк „Россия“. Поэтому это то ключевое мероприятие, над которым мы будем работать, и там тоже очень много будет пространств для молодёжи. Самое главное, что это будет парк, и здесь ваши предложения мы тоже готовы услышать. В ближайшее время мы такое обсуждение начнём. Рабочий вид концепции у нас уже есть, мы его представим и, я думаю, соберём предложения жителей, для того чтобы усовершенствовать, и далее приступим к проектированию и строительству этого парка», — рассказал губернатор.

В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Рендеры будущего парка он представил, в частности, в своём телеграме. Ранее советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне уже заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.

В сентябре на инаугурации Алексея Беспрозванных Алиханов попросил его создать парковую зону в центре Калининграда. Бывший глава области отметил, что каждый руководитель эксклава продолжал дело своего предшественника: от Юрия Маточкина до самого Алиханова. Он коротко перечислил заслуги каждого из них и отметил, что создание сада на бывшей Королевской горе уже станет заслугой именно Алексея Беспрозванных. Реализовать этот проект Алиханов, как заявил он сам, не успел.

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