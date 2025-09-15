Глава Союза архитекторов РФ о Доме Советов: здание было чертой эпохи

Дом Советов был характерной приметой своего времени, поэтому стоило его сохранить. Но случилось то, что случилось. Такое мнение высказал президента Союза архитекторов РФ Николай Шумаков, отвечая на вопросы «Нового Калининграда».



«Не хочется говорить избитые фразы про то, что история не признаёт сослагательного наклонения. Но что ещё важнее — история не прощает забвения. И главный хранитель вечности — архитектура. В данном случае с интервалом почти в 50 лет в историческом центре Калининграда уничтожены два объекта: средневековый замок, который называют Королевским, и заложенный на его месте Дом Советов. Какая-то двойная историческая потеря...», — сказал Шумаков.

По его словам, комментировать уже случившийся снос здания можно только с позиции исторической памяти. «И я уже высказывал свою точку зрения, могу повторить. Дом Советов даже в недостроенном виде представлял собой архитектуру советского модернизма, был характерной приметой своего времени. Конечно, стоило его сохранить, такие здания — как черты эпохи, по которым определяется история. Но случилось то, что случилось...» — добавил он.

При этом, по его мнению, решать, что будет на месте Дома Советов, да ещё в историческом центре, должны сами жители.

Напомним, губернатор Алексей Беспрозванных пообещал представить концепцию парка на месте Дома Советов в 2026 году. Об этом губернатор заявил во время своей прямой линии 22 июля. По его словам, рабочее название проекта — парк «Россия». Он также пообещал «в ближайшее время» начать обсуждение концепции с жителями области, собрав их предложения.

