Власти: троллейбус-«двойка» провез по новому маршруту более 1 млн пассажиров

Жалобы на работу нового маршрута троллейбуса № 2 существенно сократились. С апреля данным видом транспорта перевезено более 1,2 млн человек. Об этом рассказал в ходе брифинга председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда».

«Жалобы сократились, их практически нет, — сообщил чиновник. — Как вы помните, мы, помимо троллейбуса № 2, запустили по части маршрута и автобус № 2а, чтобы снять пиковую нагрузку утром и в вечернее время».

По словам Романова, с апреля новый маршрут уже перевез более 1,2 млн человек. «Это магистральный маршрут, он достаточно насыщенный, — сказал он. — Поэтому говорить о том, что он не популярен, нельзя. Он пользуется спросом на Московском проспекте, есть загрузка салона по направлению Сельмы, связка единым маршрутом проспекта Мира с Борзова также имеет у жителей востребованность».

Что касается маршрутки № 75, которая заезжала на Северную гору, в частности, к госпиталю Савулькина и на Колхозную, то здесь была перенесена конечная остановка автобусного маршрута. «Чтобы увязать этот район с Сельмой (а основной запрос был именно таким), мы перенесли конечный пункт автобуса № 10 на Северную гору (там же, где кольцо у автобуса № 4). Теперь оттуда он идет к остановке „Военный городок“, а далее своему по маршруту», — ответил чиновник.