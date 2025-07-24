Урбанист о «невыгодности» калининградского трамвая: это подход 20-летней давности

Трамвай в Калининграде будет уничтожен через пять лет при текущем подходе властей к решению транспортных проблем. К такому выводу вслед за заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александром Егоровым пришёл московский урбанист Аркадий Гершман. В своём телеграм-канале «Город для людей» он заявил, что заявления, подобные тому, что было сделано губернатором Алексеем Беспрозванных во время встречи с жителями 18 июля, были популярны 15-20 лет назад, «когда примеров современного трамвая в России просто не было».

«Специалисты уже давно посчитали и знают, что трамвай — самый экономически выгодный вид транспорта для больших потоков. Не только где-то в Европе, но даже в России: как раз для ликвидированной линии федеральные эксперты приводили расчёты, почему там нужно убирать автобусы и пускать трамвай. Это потребовало бы инвестиций на старте, зато потом каждый год на протяжении десятилетий поездка каждого человека внутри будет обходиться обществу дешевле автобусов», — написал Гершман.

Урбанист добавил, что российские чиновники со стажем сравнивают цену нового трамвая или ремонта путей с ценой автобусов и троллейбусов, отдавая предпочтения последним «с точки зрения пиара и красивости больших циферок в отчётах наверх».

«Беда нашей системы в том, что для него нет будущего в нормальном понимании — есть назначенец и бюджетный год, когда деньги есть и надо тратить, потому что в следующем или его самого может не быть, или денег не дадут. Такую систему выстраивали специально, но сложная инфраструктура в таком мире просто не выживает, будь то ливнёвка или трамвайная линия. Ведь какой смысл вкладываться ради будущих преимуществ, если головная боль будет у тебя, а все плюшки достанутся кому-то другому в будущем?» — заключает Гершман.

В минувшею пятницу губернатор Алексей Беспрозванных во время встречи с жителями Гвардейска ответил на вопрос общественного активиста Александра Панфилова, специально приехавшего в Гвардейск из Калининграда. Он заявил, что трамвай на сегодня является «самым экономически невыгодным транспортом». Далее заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров заявил, что при таком подходе властей калининградскому трамваю осталось жить «считанные пять лет».