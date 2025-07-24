Жителя Полесска отправили в колонию строгого режима за похищение человека (фото)

Жителя Полесска отправили в колонию строгого режима за похищение человека (фото)
Фото пресс-службы областного суда
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В Калининграде вынесен приговор в отношении 34-летнего мужчины, который похитил человека. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что вечером 5 августа 2023 года в Калининграде на ул. П. Морозова подсудимый со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под надуманным предлогом убедил 18-летнего знакомого сесть в автомобиль. Вместе с молодым человеком они поехали в Полесск, по дороге требуя от него признаться в совершении хищения денежных средств у подсудимого. Не получив признания, они отвели потерпевшего в сарай, избили его и закрыли там. Утром следующего дня молодой человек смог самостоятельно выбраться и сообщил о своем похищении в полицию.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако суд, оценив доказательства, признал вину полностью доказанной и квалифицировал действия калининградца как похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и самоуправство, совершенное с применением насилия.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес частичное признание им своей вины на предварительном следствии, отсутствие судимостей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, болезненное состояние здоровья подсудимого, активное способствование органу предварительного следствия в расследовании преступлений, а также противоправное поведение потерпевшего. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Московского районного суда с применением ст. 64 УК РФ мужчина назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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