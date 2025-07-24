Калининградстат: в регионе снизилось количество аварий в системе водоснабжения

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В Калининградской области сокращается количество аварий в системе водоснабжения. Если в 2021 году их было 92, то в 2024-м — 19. Такие данные приводит Калининградстат.

«В количество аварий в системе водоснабжения до 2021 года включались все технические заявки по исправлению неполадок в водопроводной сети. С 2021 года включаются только аварийные ситуации — полное или частичное прекращение водоснабжения продолжительностью более восьми часов многоквартирного жилого дома, населённого пункта или отдельного его района», — поясняет Калининградстат. В 2022 году было зафиксировано 78 таких аварий, а в 2023-м — 40.

Водопроводом оснащены 97,9% жилого фонда области, добавляет ведомство. «В сельской местности увеличение доли благоустройства жилищного фонда, связанного с водоснабжением, особо заметно. С 2015 по 2024 год доля общей площади, оборудованной водопроводом, выросла с 82,7% до 91,6%, канализацией — с 74,5% до 86,5%, ваннами — с 60,6% до 75,3%, горячим водоснабжением — с 61,5% до 81,3%», — следует из доклада.

Напомним, что 17 февраля 2025 года 23 улицы в Ленинградском районе Калининграда оказались отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за аварии на сетях. Замене подлежал отрезок магистрального трубопровода на ул. Горького длиной 4,5 метра. Устранить прорыв удалось лишь после восьми вечера, еще несколько часов ушло на возобновление отопления и горячего водоснабжения. Прокуратура потребовала перерасчет платы за тепловую энергию после аварийного отключения.

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