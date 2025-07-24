Ритейлер X5 Group остановил поставки продукции Mars в магазины «Пятёрочка»

Ритейлер X5 Group остановил поставки продукции российской дочерней компании Mars в сети магазинов «Пятёрочка» и «Перекресток». Это связано с несправедливой ценовой политикой поставщика, сообщил «Коммерсант».

В ходе переговоров стороны не смогли прийти к соглашению, отражающему реальные объемы закупок и перспективы долгосрочного сотрудничества, сообщили в X5. Предложенные компанией Mars цены на закупку значительно превышают рыночный уровень.

Ритейлер подчеркнул, что искусственное завышение стоимости продукции недопустимо в условиях высокой ценовой чувствительности потребителей. В компании отметили готовность к диалогу, однако намерены и дальше отстаивать интересы покупателей. Издание отмечает, что в пресс-службе Mars подтвердили приостановку поставок своей продукции и заявили о стремлении найти взаимовыгодное решение.

Компания Mars является одним из лидеров в производстве кондитерских изделий. В России компания выпускает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars и Milky Way, а также драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit и Eclipse.