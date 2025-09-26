Рольбинов о Северном обходе: «Работы не останавливаются ни днём, ни ночью»

Строительство Северного обхода Калининграда идёт в круглосуточном режиме. Благодаря опережающему финансированию власти рассчитывают завершить работы до конца 2027 года. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Автомобилисты, которые перемещаются по Северному обходу, видят, что работы не останавливаются ни днём, ни ночью, ни в выходные — никогда. По сути идёт круглосуточное строительство. В этом направлении мы точно так же дальше движемся. У нас выделяется опережающее финансирование с тем, чтобы опережающими темпами можно было реализовать проект. Надеюсь, что до конца 2027 года мы завершим полностью реконструкцию Северного обхода с завершением развязок в районе Космодемьянского», — отметил Рольбинов.

Реконструкцию Северного обхода Калининграда с 2014 года поэтапно реализует компания «ВАД». Согласно информации, размещённой на сайте подрядчика, за период с 2019 по 2021 год были сданы в эксплуатацию четыре участка автодороги с 12,1 по 22,6 км общей протяженностью 12,3 км (1-й этап реконструкции). В 2022 году открыт для рабочего движения автотранспорта, а в 2023 году сдан в эксплуатацию участок трассы с 7,4 по 12,1 км (2-й этап реконструкции, 1-й подэтап). 3 апреля 2025 года акционерное общество сдало в эксплуатацию участок Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (2-й этап реконструкции, 2-й подэтап). 17 июня открыли автомобильное движение от Тенистой Аллеи до микрорайона Александра Космодемьянского.

Согласно госконтракту, компания «ВАД» планирует завершение всех работ на объекте «Реконструкция Северного обхода г. Калининград 2-й этап — 4-й подэтап строительства» в декабре 2026 года. На этом участке необходимо реконструировать 1,573 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск и построить двухуровневую транспортную развязку с проспектом Победы.

Одновременно продолжаются работы по модернизации окружной автодороги на 3-м подэтапе протяженностью 4,4 км — от построенной и введённой в эксплуатацию транспортной развязки на Советском проспекте до Тенистой аллеи. Завершение работ на этом участке намечено на ноябрь 2027 года.

«Реконструкция Северного обхода улучшит транспортное сообщение между Калининградом и Балтийском, а в составе Приморского кольца — с индустриальными парками и прибрежными городами Калининградской области. В результате реконструкции число полос движения на дороге увеличится с двух до шести. Расчётная скорость движения составит 120 км/ч», — говорится на сайте АО «ВАД».