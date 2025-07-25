«Согласуем с удовольствием»: Дятлова посоветовала закрыть дворы шлагбаумами

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова предложила горожанам совместно бороться с запаркованностью дворов. Во время осмотра тротуаров 25 июля «Новый Калининград» сообщил чиновнице, что жители улицы Калязинской после строительства муниципальной парковки со стороны улицы Генерал-лейтенанта Озерова стали испытывать неудобства, так как автомобили из соображений экономии перекочевали во дворы. С похожими ситуациями столкнулись и жители других улиц, на которых появились платные парковки.

«Чтобы не было перемещения транспортных средств на дворовые территории, жителям этих домов нужно обращаться в администрацию города Калининграда и устанавливать шлагбаумы на въезд в дворовые территории, — ответила Дятлова. — Это в том числе поможет решить проблему. Мы с большим удовольствием будем их согласовывать и вместе решать транспортные проблемы города».

Кроме того, глава администрации напомнила, что с 1 сентября на парковках заработают бесплатные ночные часы.

«Надо понимать, что на уровне Калининградской области законодательным собранием принят закон, который начнёт действовать с 1 сентября. К нему нам нужно обязательно подготовиться, и мы будем готовы. А именно: все парковки должны быть бесплатными для всех жителей с 7 вечера до 8 утра. Это раз. Второе: они должны быть бесплатными в выходные и праздничные дни. С первого сентября муниципальные парковки будут работать по такому графику, который я озвучила», — сообщила она.

Кроме того Елена Дятлова рассказала, что администрация на текущий момент работает над муниципальной услугой, которая обеспечит льготу на парковки.

«Так как муниципальные парковки работают в автоматическом режиме, мы сейчас готовим механизмы, по которым можно будет получить льготу на транспортное средство для всех категорий, обозначенных в законе Калининградской области. Например, это нужно будет сделать многодетным семьям, либо участникам СВО, либо участникам боевых действий», — добавила чиновница.