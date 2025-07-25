«Согласуем с удовольствием»: Дятлова посоветовала закрыть дворы шлагбаумами

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова предложила горожанам совместно бороться с запаркованностью дворов. Во время осмотра тротуаров 25 июля «Новый Калининград» сообщил чиновнице, что жители улицы Калязинской после строительства муниципальной парковки со стороны улицы Генерал-лейтенанта Озерова стали испытывать неудобства, так как автомобили из соображений экономии перекочевали во дворы. С похожими ситуациями столкнулись и жители других улиц, на которых появились платные парковки.
«Чтобы не было перемещения транспортных средств на дворовые территории, жителям этих домов нужно обращаться в администрацию города Калининграда и устанавливать шлагбаумы на въезд в дворовые территории, — ответила Дятлова. — Это в том числе поможет решить проблему. Мы с большим удовольствием будем их согласовывать и вместе решать транспортные проблемы города».
Кроме того, глава администрации напомнила, что с 1 сентября на парковках заработают бесплатные ночные часы.
«Надо понимать, что на уровне Калининградской области законодательным собранием принят закон, который начнёт действовать с 1 сентября. К нему нам нужно обязательно подготовиться, и мы будем готовы. А именно: все парковки должны быть бесплатными для всех жителей с 7 вечера до 8 утра. Это раз. Второе: они должны быть бесплатными в выходные и праздничные дни. С первого сентября муниципальные парковки будут работать по такому графику, который я озвучила», — сообщила она.
Кроме того Елена Дятлова рассказала, что администрация на текущий момент работает над муниципальной услугой, которая обеспечит льготу на парковки.
«Так как муниципальные парковки работают в автоматическом режиме, мы сейчас готовим механизмы, по которым можно будет получить льготу на транспортное средство для всех категорий, обозначенных в законе Калининградской области. Например, это нужно будет сделать многодетным семьям, либо участникам СВО, либо участникам боевых действий», — добавила чиновница.Предложения ввести бесплатные часы на парковках этой зимой представила замначальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Маргарита Шуваркина. Документ также подразумевает бесплатный въезд на 20 минут на парковочных местах, примыкающих к спортивным, образовательным, медицинским объектам, культурным организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, а также к МФЦ.