Комитет Заксобрания одобрил введение бесплатных часов на платных парковках

Комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры Законодательного собрания одобрил введение бесплатных часов на платных парковках. Депутаты приняли соответствующее решение на заседании 12 февраля.

Документ представила замначальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Маргарита Шуваркина. Инициатива подразумевает введение бесплатного пользования муниципальным паркингом в выходные и праздничные дни, установленные законодательством, а также с 19:00 до 08:00 по местному времени. В этот список также включены дни, на которые перенесены выходные в соответствии с Трудовым кодесом РФ. Бесплатный въезд на 20 минут планируется предоставить на парковочные места, которые примыкают к спортивным, образовательным, медицинским объектам, культурным организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, а также к МФЦ.

Бесплатное пользование парковками предлагается установить инвалидам и участникам ВОВ, лицам с наградами «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Сталинграда», «Житель осаждённого Севастополя», родителям из многодетных семей, участникам СВО и другим категориям граждан. Создание платных парковок на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, планируется запретить. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

У депутатов вызвало вопросы бесплатное время заезда на парковку при МФЦ. Так, парламентарии отметили, что за 20 минут решить свои дела в многофункциональных центрах невозможно. Председатель комитета Валерий Макаров заявил, что к корректировке этого периода можно будет вернуться в будущем.

Ещё одним поводом для дискуссий стало определение участников ВОВ как льготной категории граждан, при этом «нет упоминания ветеранов». Шуваркина пояснила, что законопроект составлялся с оговоркой на Социальный кодекс Калининградской области, где прописано это понятие. Депутаты рекомендовали Заксобранию принять Законопроект с учётом замечаний.

Первые пять платных муниципальных парковок начали свою работу в мае 2024 года. Как выяснил «Новый Калининград» в июля, платный паркинг оказался невостребованным — автомобилисты по тем или иным причинам отказываются пользоваться стоянками. Пресс-служба администрации города сообщила, что за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок бюджет Калининграда заработал 792 802 рубля.

В декабре городские власти заявили, что к началу 2025 года в Калининграде должны работать 12 платных муниципальных парковок. Спустя сутки стало известно о планах введения абонемента на части парковок.