«Аэрофлот»: программа собственных рейсов стабилизировалась

«Аэрофлот» с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. До этого компания проводила точечные отмены рейсов. Как сообщает пресс-служба, далее программа собственных рейсов стабилизировалась.

На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). «За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полётов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объёме», — отмечает «Аэрофлот».

Утром, 28 июля, пресс-служба авиакомпании сообщила о сбое в работе информационных систем и предупредила об отмене и переносе рейсов. Всего авиакомпания отменила более 50 рейсов по всей России. Минтранс и Росавиация совместно с «Аэрофлотом» организовали работу по пересадке части пассажиров отменённых рейсов на самолеты «России» и «Победы».

Генпрокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя в работе ИТ-инфраструктуры авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).