Властям пока не удалось согласовать разметку новых «выделенок» для автобусов (фото)

Власти Калининграда пока не смогли согласовать с ГАИ разметку новых выделенных полос для общественного транспорта на Ленинском проспекте. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова во время рабочего выезда во вторник, 12 августа.

«Пока не завершили процедуру согласования. Администрация считает, что за выделенными полосами будущее. Если мы по-настоящему хотим реализовывать приоритет общественного транспорта, мы считаем, что другого пути не существует. И при этом пытаемся обратить в свою веру в том числе и органы ГИБДД, в полномочия которых входит согласование проекта», — сказала Дятлова.

Ранее начать наносить разметку на участке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до ул. Театральной (по обеим сторонам) планировали 1 августа. Проводить работы хотели преимущественно ночами, когда снижен автомобильный трафик. Изменения должны были заработать «ориентировочно с 10 августа».

Для личного транспорта в указанной части проспекта власти намерены оставить по две полосы с каждой из сторон, по 3 и 3,5 метра. Автобусам и троллейбусам также отводятся 3,5 метра. Между «выделенкой» и тротуаром при этом останется место для буферных зон безопасности шириной 0,5 метра и велополос шириной по 1,5 метра.

Решение призвано увеличить скорость общественного транспорта в этой части города, снизить вероятность конфликтов самокатчиков и пешеходов, а также сократить общее количество ДТП, сообщали в пресс-службе горадминистрации.

О том, что власти Калининграда намерены увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году — «когда будут благоприятные погодные условия», Елена Дятлова рассказала в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в январе 2025 года.

Она также напомнила, что выделенные линии уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.