Мининфраструктуры: расписание маршрута № 143 изменено из-за дефицита водителей

В Калининградской области из-за дефицита водителей временно изменили расписание маршрутки № 143 «г. Калининград (мкр. Прибрежный) — г. Гурьевск», сообщает министерство развития инфраструктуры региона в своём телеграм-канале.

«В настоящее время, в связи с дефицитом водительского состава, перевозки по маршруту № 143 по рабочим, выходным и праздничным дням осуществляются по следующему расписанию: из мкр. Прибрежный 8:30, 12:10, 15:55, 19:30; из г. Гурьевск 6:40, 10:20, 14:00, 17:40», — отмечается в сообщении. В министерстве уточнили, что изменения носят временный характер.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что перевозчики сталкиваются с дефицитом водителей. В частности, в декабре 2024 года по этой причине автобус № 565 «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю, а в феврале 2025-го автобус временно отменили. Возобновили его движение в мае.