Инвестор: отель в центре Черняховска готов, но откроется не раньше ноября

Отель в центре Черняховска (находится на улице Спортивной), восстановлением которого с 2022 года занимается компания «КСК-Текстиль», готов принять посетителей, но официально откроется не раньше ноября этого года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал учредитель компании и соинвестор проекта Алексей Павликов.

«Мы всё ещё ждём кухонное оборудование для ресторанного отеля, — пояснил Павликов. — Также нам задержали мягкую мебель и стулья. При этом все номера уже полностью готовы. Ориентировочная дата открытия ноябрь-декабрь».

Отметим, что в конце июля этого года предприниматель сообщал, что отель откроется в сентябре. Ранее инвесторы планировали открыть гостиницу в начале лета 2025 года. В январе 2024 года, после установки в гостинице лифта, паблик «Башни востока», через который предприниматели доносят информацию о своих инвестпроектах в Калининградской области, сообщил, что отель примет первых постояльцев до Нового года. Уже в сентябре планы были скорректированы, и сроки открытия сместились на начало 2025 года.

Краснокирпичное здание на улице Спортивной было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. Изначально это была двухэтажная окружная больница, но после того, как в 1902 году в ней произошёл повредивший крышу пожар, там надстроили третий этаж, добавив на фасад глазурованные изразцы с растительным орнаментом. За свою 130-летнюю историю объект менял назначение несколько раз (он был больницей, военным объектом, советским военным госпиталем, заводской администрацией и офисным зданием). 7 апреля 2022 года его внесли в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры регионального значения. После получения нового статуса объект обрёл новых хозяев — совладельцами сегодня являются предприниматели Алексей Павликов и Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт»).