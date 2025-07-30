Власти: разрабатывается план для внедрения СИМ в транспортную систему области

Власти Калининградской области разрабатывают план по созданию и интеграции инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городские транспортные системы региона. Об этом говорится в ответе министерства по развитию инфраструктуры области на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся регулирования деятельности электросамокатов.

Разрабатываемый министерством план по развитию инфраструктуры для СИМ после утверждения будет опубликован в открытом доступе.

В министерстве также отметили, что госавтоинспекция региона регулярно проводит рейды по выявлению нарушений среди водителей СИМ.С 2023 по 2025 год в большинстве муниципалитетов приняли нормативно-правовые акты, которые устанавливают порядок взаимодействия местных властей с компаниями, предоставляющими СИМ в аренду. В указанных порядках обозначены места, где можно размещать СИМ, правила передвижения по городу, зоны сниженной скорости и зоны полного запрета движения.

Контроль за соблюдением порядка возложен на администрации муниципалитетов, сотрудников ГИА и операторов СИМ. «Вопросы использования СИМ относятся к компетенции органа местного самоуправления, на территории которого осуществляется их эксплуатация», — уточнили в ответе.

Отметим, согласно данным автоматизированной информационно-управляющей системы Госавтоинспекции, за полгода на территории Калининградской области зарегистрировано 57 ДТП с участием СИМ, из них 43 — с пострадавшими, ранения получили 44 человека, в том числе 10 детей в возрасте до 16 лет.

Напомним, и. о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров в ходе брифинга 25 июля сообщил, что по электросамокатам в Калининграде и области необходимо принять взвешенное решение, которое помогло бы сократить число аварий с тяжелыми последствиями и уйти от полного запрета средств индивидуальной мобильности.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии заявил, что областные власти рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области.