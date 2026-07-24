В Советске определили место для памятника Александру I

В Советске определили место для памятника Александру I
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Советска определили место для памятника Александру I, однако не успели решить вопрос с собственниками квартир в доме, где император останавливался во время подписания Тильзитского мира. Об этом «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.

«Пока у нас общие и неконкретные переговоры по дому, — заметил Данилов. — Но мы, как город, проводим комплексную работу, так как хотим отремонтировать площадь напротив моста Королевы Луизы и поставить там памятник Александру I. Под это дело мы хотим выкупить квартиры, чтобы в доме [где останавливался император] сделать музей Александра I. Понятно, что у всех помещений есть собственники, и они просят высокие цены за имущество. Им повезло, как говорится».

Что касается памятника, то по нему, как считает глава, уже можно проводить конкурс, так как в администрацию прислали несколько эскизов.

«Это все инициатива частных лиц. Понятно, что они хотят, чтобы город или область это все оплачивали. Есть даже вариант памятника с императором на коне. Пока не уверен, что мы имеем право публиковать эти эскизы», — заметил Данилов.

О планах установки памятника Александру I в Советске «Новому Калининграду» стало известно еще в июле 2025 года. Тогда в администрации Советска затруднились ответить на уточняющий вопрос об источниках финансирования.

«Во время переговоров и подписания Тильзитского мира между Россией и Францией с 26 июня по 9 июля 1807 года император Александр I проживал в городе. Установка памятника объединит все элементы значимого события в единую композицию, подчеркнёт историческую ценность места», — отмечалось в ответе на офрициальный запрос редакции.

Напомним, что министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, комментируя ситуацию с установкой памятника астроному Фридриху Бесселю в Калининграде, отметил, что существуют, на его взгляд, более актуальные проекты. В их числе он назвал памятник Александру I. О необходимости его установки летом текущего года заявлял и руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

«Это странно, что там нет памятника императору Александру. Тильзитский мир — важнейшая точка его царствования», — сообщил историк «Новому Калининграду».

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