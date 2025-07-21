«Двуликий» Бессель: как в Калининграде пытаются увековечить память астронома

22 июля — день рождения выдающегося астронома, геодезиста и математика Фридриха Вильгельма Бесселя (1784 —1846) — одного из самых известных ученых, живших в Кёнигсберге. Помимо всего прочего, Бессель являлся почётным иностранным членом Петербургской академии наук. В Калининграде достаточно давно звучат предложения установить памятник в его честь. На сегодняшний день изготовлено два бюста ученого — оба копии работы Ройша. «Новый Калининград» разбирался, почему до сих не установлен ни один из них.
Бронзовый бюст знаменитого математика и астронома Фридриха Вильгельма Бесселя работы немецкого скульптора Фридриха Ройша был установлен в 1884 году рядом со знаменитой обсерваторией на холме у пересечения современных улиц Бесселя и Галицкого. В годы Второй Мировой войны обсерватория, открывшаяся в 1813 году, была сильно разрушена, но в целом устояла. В послевоенные годы в ней разместили керосиновую лавку, но потом здание все же снесли. Случилось это, как сообщает краеведческий портал prussia39.ru, «не позже 1956 года». Бюст, установленный в конце ХIХ века, исчез гораздо раньше. В Государственном архиве Калининградский области никаких документов на сей счет пока не найдено. Зато обнаружены упоминания о постаменте для бюста — самое ранее датировано 20 мая 1954 года.
В докладной записке директора Калининградского областного краеведческого музея Ковтуна начальнику областного управления культуры М.С. Шумихину сообщается: «Холм, на котором расположена обсерватория, был изрыт глубокими траншеями и дотами. Главная астрономическая башня являлась наблюдательным пунктом, фашисты на ней установили огневые точки. Вся прилегающая к обсерватории территория была превращена в пункты обороны, в том числе и прилегающее к северо-западу к обсерватории кладбище — некрополь учёных Кёнигсбергского университета. Были разрушены все здания обсерватории. Главная астрономическая башня хотя и уцелела, но имеет большие повреждения. Некрополь зарос кустарником и травой и с трудом был отыскан. В результате поисков найдена могила астронома Бесселя — гранитный куб с надписью Friedrich Wilhelm Bessel был обнаружен в траншее, засыпан землёй. Сейчас он поставлен на место, но бронзовый бюст Бесселя не найден».
Из этого сообщения становится понятно, что постамент памятника был принят за могилу Бесселя. Именно в таком качестве этот объект был поставлен под охрану. На страничке ГАКО «ВКонтакте» опубликованы листы паспорта исторического памятника, где, помимо всего прочего, говорится, что ему необходим «капитальный ремонт и постоянный надзор. В итоге постамент водрузили на валуны и обнесли оградой. В такой виде он запечатлен на фото, датированном 1960-м годом. А потом и постамент исчез. В 1975 году примерно на том же месте была установлена Памятная плита в его честь, которая в 2007 году была отнесена к объектам культурного наследия муниципального значения.Постамент памятника Ф.В. Бесселю. 1960г. Предоставил А.П.Бахтин. ГАКО
Постамент, исчезнувший несколько десятков лет назад, «всплыл» уже в XXI веке при весьма интересных обстоятельствах. Летом 2018 года он обнаружился в куче строительного мусора, который привезли для отсыпки дороги, ведущей к кварталу коттеджей в Гурьевском округе. Среди владельцев этих домов оказался знакомый директора светлогорского музея «Колесо истории» Ларисы Быстровой.
«Я тогда разные камни искала, кирпичи, и мне было предложено порыться в куче, которая лежит уже очень давно. Может быть, год или больше. Вдруг что-то интересное найду, — рассказывает она. — И действительно — нашелся постамент для бюста Бесселю. Как он там оказался, в этой куче, откуда его привезли — можно только гадать. Но то, что это тот самый камень, у меня сомнений нет: он совершенно такой же, как на старых фотографиях. Не думаю, что кому-то пришло бы в голову делать дубликат».
Постамент памятника Бесселю, который нашли на стройплощадке под Гурьевском
Сначала Лариса Быстрова привезла постамент в свой музей, а потом передала директору планетария имени Бесселя Константину Гуськову, который давно вынашивает идею восстановить разрушенную обсерваторию и вернуть бюст на то место, где он раньше стоял.
Здесь стоит напомнить, что в районе холма, где располагалась обсерватория и бронзовый бюст, в довоенные годы находилось профессорское кладбище — там были похоронены преподаватели университета «Альбертина», в том числе сам Бессель. В 2006 году власти Калининграда передали данный земельный участок Федеральной службе охраны (ФСО), а та, в свою очередь, — строительной фирме. В 2013 году на территории бывшего профессорского кладбища началась стройка жилого комплекса. Протесты общественности против строительства на месте памятного места ничего не дали: охранный статус имела только установленная в советские времена плита в честь Бесселя, которая осталась в неприкосновенности. Сам же «холм Бесселя» был весь изрыт при прокладке коммуникаций. Чуть позже занимавший на тот момент пост главы горсовета Калининграда Андрей Кропоткин скажет про ситуацию с бывшим профессорским кладбищем, что «там экскаватором землю выгребали вместе с костями...».
Стройка на месте бывшего профессорского кладбища, 2016 год
На текущий момент многоэтажка на месте бывшего профессорского кладбища давно построена, там живут люди, поэтому найти останки Бесселя, равно как и других выдающихся ученых, которые обрели на этом кладбище покой, уже невозможно. Кто знает, может, они были выброшены вместе со строительным мусором, а может, до сих пор в земле.
В 2014 году рядом с кладбищем по инициативе писателя Бориса Бартфельда был установлен памятный знак «„Профессорам Альбертины“ — Кёнигсбергского университета». В 2018-м одна из его частей обвалилась — то ли качество оказалось не очень, то ли кто-то хорошо постарался. Как бы то ни было, памятник восстановили. Однако через год на нем появились трещины и сколы. Пришлось снова проводить восстановительные работы.
Несколько лет назад директор планетария имени Бесселя Константин Гуськов, в распоряжении которого оказался постамент, на деньги пожелавшего остаться неизвестным спонсора заказал копию утерянного бюста Бесселя у скульптора Андрея Шевцова — автора многих работ, среди которых — памятник собакам-литаврщикам 43-го пехотного полка, что стоит на Каштановой аллее, памятник сому — на набережной Ветеранов, памятник Василию Теркину в Гвардейске, барону Мюнхгаузена в Гурьевске и многих других.
Второй бюст Бесселя тоже скрыт от глаз публики. Он, как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, был изготовлен на его и Андрея Следкова средства. Следков, отметим, — московский скульптор, автор установленных в Калининграде памятника Александру Невскому, Федору Достоевскому, скульптур животных над центральным входом в зоопарк, создатель фигурок хомлинов.
В 2023 году на заседании Совета по культуре даже обсуждалась его установка в Калининграде, и экс-губернатор Антон Алиханов высказал мнение, что окружение в районе улицы Галицкого и Бесселя «не очень к этому располагает», предложив поставить бюст «где-то на территории университета». Представлял проект на Совете сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, в поддержку выступил и президент БФУ Андрей Клемешев, предложив переместить монумент просветителю в сквер Российско-белорусской дружбы на ул. Кутузова. Экс-губернатор Антон Алиханов в целом согласился и предложил вопрос «проработать» с архитекторами. В дальнейшем движения по этому вопросу со стороны властей не наблюдалось.
В итоге копия бюста была передан БФУ имени Канта, а университет, в свою очередь, передал её Музею Мирового океана, где памятник находится на временном хранении и не выставляется.
В сентябре прошлого года на страничке «ВКонтакте» планетария, которым руководит Константин Гуськов, появилось обращение некоммерческой организации «Обсерватория Бесселя» к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой отдать в аренду участок земли на «Горе Бесселя». Все работы по установке монумента, изготовленного Андреем Шевцовым, и благоустройству прилегающей территории НКО обязалось сделать за свой счет.
В ноябре 2024 года Гуськов получил ответ из министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, в котором сообщалось, что в рассматриваемом районе образованы и поставлены на государственный кадастровый учет три земельных участка с кадастровыми номерами 39:15:132313:746, 39:15:132313:745 и 39:15:132313:511. Первый принадлежит собственникам уже построенного дома, второй имеет вид разрешенного использования «под строительство многоквартирного многоэтажного жилого здания со встроенными административными помещениями и автостоянкой не более 12 этажей, и высотой не более 40 метров», находится в собственности Российской Федерации, но сдан в аренду до середины апреля 2057 года. А третий, имеющий категорию «Парки культуры и отдыха», находится в частной собственности.
То есть получить эти участки в аренду можно, только каким-то образом договорившись с собственниками и арендаторами. Кроме того, не стоит забывать о памятной плите, имеющей охранный статус. Руководитель службы госохраны охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов признался, что ситуацию пока не изучал, но отметил, что теоретически соседство плиты Бесселя и бюста Бесселя возможно (хотя это и странно — один памятник на территории другого), но оформление будет долгим и обойдется дорого.
Президента Музея Мирового океана Светлану Сивкову эти сложности, впрочем, не пугают. «Вопрос этот решается, планируем поставить памятник там, где он стоял раньше», — сообщила она, уточнив, что ко дню рождения Бесселя, то есть к 22 июля, осуществить задуманное не получится, а чуть позже — «все будет». На вопрос о том, известной ли ей о действиях, скажем так, «конкурирующей фирмы» в лице общественной организации «Обсерватория Бесселя», Сивкова ответила, что музей идет в этом вопросе своим путем.
Приведет ли он к успеху? Или все-таки сработает план Константина Гуськова, который тоже полон решимости довести дело до конца, полагая, что у него на руках есть почти небьющийся козырь в виде оригинального, по всей видимости, (официально экспертизу никто пока не проводил — прим. «Нового Калининграда») постамента?
Представляется, что вне зависимости от того, кто в этой «гонке» придет к финишу первым, победителем станет город, который получит новый весьма интересный объект. В выигрыше окажется справедливость и здравый смысл. Бессель заслужил быть увековеченным там, откуда наблюдал за звездами, постигая тайны Вселенной и где сделал свои открытия.
Министр министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак принципиально не против установки памятника Бесселя в Калининграде, но считает, что на повестке другие, более актуальные памятники.
«Ситуация довольно простая, — говорит он. — Все делается через Совет по культуре при губернаторе. Любой из этих бюстов может быть установлен. Инициатор должен обратиться в администрацию Калининграда, потому что это территория муниципального образования. Затем главный архитектор оценит весь проект целиком — не только сам бюст, но и привязку его к территории, благоустройство. Далее глава администрации направляет документы в Совет по культуре, где мы рассматриваем его все вместе, в том числе с участием журналистов. С другой стороны, хотелось бы отметить, что есть, на мой взгляд, несколько более интересных инициатив, которые более актуальны в год 80-летия Победы и в год 80-летия Калининградской области. Это памятник первым переселенцам, памятник маршала Баграмяну и Александру Первому».
Текст Кирилл Синьковский, фото автора, Государственный архив Калининградской области из архива Константина Гуськова и предоставлено пресс-службой Музея Мирового океана
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