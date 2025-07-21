«Двуликий» Бессель: как в Калининграде пытаются увековечить память астронома

22 июля — день рождения выдающегося астронома, геодезиста и математика Фридриха Вильгельма Бесселя (1784 —1846) — одного из самых известных ученых, живших в Кёнигсберге. Помимо всего прочего, Бессель являлся почётным иностранным членом Петербургской академии наук. В Калининграде достаточно давно звучат предложения установить памятник в его честь. На сегодняшний день изготовлено два бюста ученого — оба копии работы Ройша. «Новый Калининград» разбирался, почему до сих не установлен ни один из них.

Бронзовый бюст знаменитого математика и астронома Фридриха Вильгельма Бесселя работы немецкого скульптора Фридриха Ройша был установлен в 1884 году рядом со знаменитой обсерваторией на холме у пересечения современных улиц Бесселя и Галицкого. В годы Второй Мировой войны обсерватория, открывшаяся в 1813 году, была сильно разрушена, но в целом устояла. В послевоенные годы в ней разместили керосиновую лавку, но потом здание все же снесли. Случилось это, как сообщает краеведческий портал prussia39.ru, «не позже 1956 года». Бюст, установленный в конце ХIХ века, исчез гораздо раньше. В Государственном архиве Калининградский области никаких документов на сей счет пока не найдено. Зато обнаружены упоминания о постаменте для бюста — самое ранее датировано 20 мая 1954 года.

В докладной записке директора Калининградского областного краеведческого музея Ковтуна начальнику областного управления культуры М.С. Шумихину сообщается: «Холм, на котором расположена обсерватория, был изрыт глубокими траншеями и дотами. Главная астрономическая башня являлась наблюдательным пунктом, фашисты на ней установили огневые точки. Вся прилегающая к обсерватории территория была превращена в пункты обороны, в том числе и прилегающее к северо-западу к обсерватории кладбище — некрополь учёных Кёнигсбергского университета. Были разрушены все здания обсерватории. Главная астрономическая башня хотя и уцелела, но имеет большие повреждения. Некрополь зарос кустарником и травой и с трудом был отыскан. В результате поисков найдена могила астронома Бесселя — гранитный куб с надписью Friedrich Wilhelm Bessel был обнаружен в траншее, засыпан землёй. Сейчас он поставлен на место, но бронзовый бюст Бесселя не найден».

Из этого сообщения становится понятно, что постамент памятника был принят за могилу Бесселя. Именно в таком качестве этот объект был поставлен под охрану. На страничке ГАКО «ВКонтакте» опубликованы листы паспорта исторического памятника, где, помимо всего прочего, говорится, что ему необходим «капитальный ремонт и постоянный надзор. В итоге постамент водрузили на валуны и обнесли оградой. В такой виде он запечатлен на фото, датированном 1960-м годом. А потом и постамент исчез. В 1975 году примерно на том же месте была установлена Памятная плита в его честь, которая в 2007 году была отнесена к объектам культурного наследия муниципального значения.

Постамент, исчезнувший несколько десятков лет назад, «всплыл» уже в XXI веке при весьма интересных обстоятельствах. Летом 2018 года он обнаружился в куче строительного мусора, который привезли для отсыпки дороги, ведущей к кварталу коттеджей в Гурьевском округе. Среди владельцев этих домов оказался знакомый директора светлогорского музея «Колесо истории» Ларисы Быстровой.

«Я тогда разные камни искала, кирпичи, и мне было предложено порыться в куче, которая лежит уже очень давно. Может быть, год или больше. Вдруг что-то интересное найду, — рассказывает она. — И действительно — нашелся постамент для бюста Бесселю. Как он там оказался, в этой куче, откуда его привезли — можно только гадать. Но то, что это тот самый камень, у меня сомнений нет: он совершенно такой же, как на старых фотографиях. Не думаю, что кому-то пришло бы в голову делать дубликат».

Постамент памятника Бесселю, который нашли на стройплощадке под Гурьевском



Сначала Лариса Быстрова привезла постамент в свой музей, а потом передала директору планетария имени Бесселя Константину Гуськову, который давно вынашивает идею восстановить разрушенную обсерваторию и вернуть бюст на то место, где он раньше стоял.

Здесь стоит напомнить, что в районе холма, где располагалась обсерватория и бронзовый бюст, в довоенные годы находилось профессорское кладбище — там были похоронены преподаватели университета «Альбертина», в том числе сам Бессель. В 2006 году власти Калининграда передали данный земельный участок Федеральной службе охраны (ФСО), а та, в свою очередь, — строительной фирме. В 2013 году на территории бывшего профессорского кладбища началась стройка жилого комплекса. Протесты общественности против строительства на месте памятного места ничего не дали: охранный статус имела только установленная в советские времена плита в честь Бесселя, которая осталась в неприкосновенности. Сам же «холм Бесселя» был весь изрыт при прокладке коммуникаций. Чуть позже занимавший на тот момент пост главы горсовета Калининграда Андрей Кропоткин скажет про ситуацию с бывшим профессорским кладбищем, что «там экскаватором землю выгребали вместе с костями...».

Стройка на месте бывшего профессорского кладбища, 2016 год



На текущий момент многоэтажка на месте бывшего профессорского кладбища давно построена, там живут люди, поэтому найти останки Бесселя, равно как и других выдающихся ученых, которые обрели на этом кладбище покой, уже невозможно. Кто знает, может, они были выброшены вместе со строительным мусором, а может, до сих пор в земле.

В 2014 году рядом с кладбищем по инициативе писателя Бориса Бартфельда был установлен памятный знак «„Профессорам Альбертины“ — Кёнигсбергского университета». В 2018-м одна из его частей обвалилась — то ли качество оказалось не очень, то ли кто-то хорошо постарался. Как бы то ни было, памятник восстановили. Однако через год на нем появились трещины и сколы. Пришлось снова проводить восстановительные работы.

Несколько лет назад директор планетария имени Бесселя Константин Гуськов, в распоряжении которого оказался постамент, на деньги пожелавшего остаться неизвестным спонсора заказал копию утерянного бюста Бесселя у скульптора Андрея Шевцова — автора многих работ, среди которых — памятник собакам-литаврщикам 43-го пехотного полка, что стоит на Каштановой аллее, памятник сому — на набережной Ветеранов, памятник Василию Теркину в Гвардейске, барону Мюнхгаузена в Гурьевске и многих других.





«Да, я помню эту работу, — рассказал „Новому Калининграду“ скульптор Андрей Шевцов. — При ее создании я ориентировался на старые фотографии, стараясь максимально точно скопировать работу Ройша. Жалко, что ее не видят люди».

Второй бюст Бесселя тоже скрыт от глаз публики. Он, как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, был изготовлен на его и Андрея Следкова средства. Следков, отметим, — московский скульптор, автор установленных в Калининграде памятника Александру Невскому, Федору Достоевскому, скульптур животных над центральным входом в зоопарк, создатель фигурок хомлинов.

В 2023 году на заседании Совета по культуре даже обсуждалась его установка в Калининграде, и экс-губернатор Антон Алиханов высказал мнение, что окружение в районе улицы Галицкого и Бесселя «не очень к этому располагает», предложив поставить бюст «где-то на территории университета». Представлял проект на Совете сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, в поддержку выступил и президент БФУ Андрей Клемешев, предложив переместить монумент просветителю в сквер Российско-белорусской дружбы на ул. Кутузова. Экс-губернатор Антон Алиханов в целом согласился и предложил вопрос «проработать» с архитекторами. В дальнейшем движения по этому вопросу со стороны властей не наблюдалось.



В итоге копия бюста была передан БФУ имени Канта, а университет, в свою очередь, передал её Музею Мирового океана, где памятник находится на временном хранении и не выставляется.

В сентябре прошлого года на страничке «ВКонтакте» планетария, которым руководит Константин Гуськов, появилось обращение некоммерческой организации «Обсерватория Бесселя» к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой отдать в аренду участок земли на «Горе Бесселя». Все работы по установке монумента, изготовленного Андреем Шевцовым, и благоустройству прилегающей территории НКО обязалось сделать за свой счет.

В ноябре 2024 года Гуськов получил ответ из министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, в котором сообщалось, что в рассматриваемом районе образованы и поставлены на государственный кадастровый учет три земельных участка с кадастровыми номерами 39:15:132313:746, 39:15:132313:745 и 39:15:132313:511. Первый принадлежит собственникам уже построенного дома, второй имеет вид разрешенного использования «под строительство многоквартирного многоэтажного жилого здания со встроенными административными помещениями и автостоянкой не более 12 этажей, и высотой не более 40 метров», находится в собственности Российской Федерации, но сдан в аренду до середины апреля 2057 года. А третий, имеющий категорию «Парки культуры и отдыха», находится в частной собственности.

То есть получить эти участки в аренду можно, только каким-то образом договорившись с собственниками и арендаторами. Кроме того, не стоит забывать о памятной плите, имеющей охранный статус. Руководитель службы госохраны охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов признался, что ситуацию пока не изучал, но отметил, что теоретически соседство плиты Бесселя и бюста Бесселя возможно (хотя это и странно — один памятник на территории другого), но оформление будет долгим и обойдется дорого.

Президента Музея Мирового океана Светлану Сивкову эти сложности, впрочем, не пугают. «Вопрос этот решается, планируем поставить памятник там, где он стоял раньше», — сообщила она, уточнив, что ко дню рождения Бесселя, то есть к 22 июля, осуществить задуманное не получится, а чуть позже — «все будет». На вопрос о том, известной ли ей о действиях, скажем так, «конкурирующей фирмы» в лице общественной организации «Обсерватория Бесселя», Сивкова ответила, что музей идет в этом вопросе своим путем.

Приведет ли он к успеху? Или все-таки сработает план Константина Гуськова, который тоже полон решимости довести дело до конца, полагая, что у него на руках есть почти небьющийся козырь в виде оригинального, по всей видимости, (официально экспертизу никто пока не проводил — прим. «Нового Калининграда») постамента?

Представляется, что вне зависимости от того, кто в этой «гонке» придет к финишу первым, победителем станет город, который получит новый весьма интересный объект. В выигрыше окажется справедливость и здравый смысл. Бессель заслужил быть увековеченным там, откуда наблюдал за звездами, постигая тайны Вселенной и где сделал свои открытия.

Министр министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак принципиально не против установки памятника Бесселя в Калининграде, но считает, что на повестке другие, более актуальные памятники.

«Ситуация довольно простая, — говорит он. — Все делается через Совет по культуре при губернаторе. Любой из этих бюстов может быть установлен. Инициатор должен обратиться в администрацию Калининграда, потому что это территория муниципального образования. Затем главный архитектор оценит весь проект целиком — не только сам бюст, но и привязку его к территории, благоустройство. Далее глава администрации направляет документы в Совет по культуре, где мы рассматриваем его все вместе, в том числе с участием журналистов. С другой стороны, хотелось бы отметить, что есть, на мой взгляд, несколько более интересных инициатив, которые более актуальны в год 80-летия Победы и в год 80-летия Калининградской области. Это памятник первым переселенцам, памятник маршала Баграмяну и Александру Первому».

Текст Кирилл Синьковский, фото автора, Государственный архив Калининградской области из архива Константина Гуськова и предоставлено пресс-службой Музея Мирового океана