В Калининграде ищут подрядчика для парковки у бывшего универсама «Московский»

В Калининграде ищут подрядчика для обустройства парковки возле бывшего универсама «Московский». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исполнителю работ предстоит провести демонтажные работы, установить бортовой камень, устроить проезжую часть и тротуарную зону. Обустройство парковки запланировано возле здания на Московском проспекте, 83. Работы необходимо провести за 120 дней. На них готовы потратить до 14,6 млн рублей. Заказчиком является администрация Калининграда. Подрядчика планируется определить 8 августа.

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