В Калининграде ищут подрядчика для парковки у бывшего универсама «Московский»

В Калининграде ищут подрядчика для обустройства парковки возле бывшего универсама «Московский». Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Исполнителю работ предстоит провести демонтажные работы, установить бортовой камень, устроить проезжую часть и тротуарную зону. Обустройство парковки запланировано возле здания на Московском проспекте, 83. Работы необходимо провести за 120 дней. На них готовы потратить до 14,6 млн рублей. Заказчиком является администрация Калининграда. Подрядчика планируется определить 8 августа.
Универсам «Московский»: как советский авангард превратился в артефактНапомним, в мае стало известно, что в Калининграде закрывается универсам «Московский», проработавший 40 лет с 1985 года. Тогда в здании оставались лишь букинистический отдел и отдел ширпотреба, а старые собственники завершали вывоз товаров и демонтаж оборудования. По словам Александра Шляхового, свободных площадей почти не оставалось, а правое крыло универсама планировал занять супермаркет «Пятёрочка».