Универсам «Московский»: как советский авангард превратился в артефакт (фото)

Калининградский универсам «Московский», который жители называют памятником эпохе и «дедушкой торговых центров», проработав сорок лет, закрывается. Во внешний облик здания новые собственники обещают сильно не вмешиваться, но внутренние помещения универсама ждут большие перемены. О том, как город обзавёлся этим прогрессивным для своего времени магазином самообслуживания, и что с ним происходит сейчас, рассказывает «Новый Калининград».

Первый в Калининграде универсальный магазин «Московский» был открыт в конце зимы 1985 года. Строительство затянулось — решение о возведении будущего универсама было принято ещё 2 марта 1974 года. О том, что он стал 29-м торговым предприятием, «введённым в строй в областном центре за время, прошедшее с последних выборов в Верховный Совет РСФСР», «Калининградская правда» оповестила своих читателей 25 февраля 1985 года.

Фото: «Калининградская правда»

Строился он силами сотрудников ПМК-328 по проекту архитектора Александра Невежина. Заслуженный архитектор России Вадим Еремеев, возглавлявший мастерскую Генерального плана, рассказал «Новому Калининграду», что проект застройки этого участка Московского проспекта Невежин разрабатывал вместе с Евгением Поповым, бывшим на тот момент главным архитектором института «Калининградгражданпроект» и главным архитектором города Калининграда (эту должность он занимал с 1980 по 1987 год). В частности, Попов приложил руку к проектированию ЗАГСа на улице Зарайской, а Невежин занимался непосредственно универсамом.



«Московский» был прогрессивным не только из-за способа обслуживания населения, но своим устройством: «Магазин расположен в четырёх уровнях, — говорится в репортаже с его открытия. — С первого, где происходит разгрузка, мощные лифты тут же доставляют очередную партию грузов наверх. Там их фасуют, то, что прибыло в контейнерах, доставляется сразу в зал».



Торговое оборудование универсама было доставлено в Калининград из Венгрии, а интерьер кафетерия, который располагался ближней к Дому Советов части здания, был создан «руками рабочих из стройгрупп торгa».

Фото: Госархив Калининградской области

Культуролог Александр Попадин подтвердил «Новому Калининграду», что «Московский» открывался, как образцовый магазин самообслуживания: «Он был эксклюзивным, там осуществлялся передовой способ торговли. Само здание универсама было частью общего концепта Московского проспекта. Когда говорят про брутализм в Калининграде, то в первую очередь вспоминают про Дом Советов. Однако универсам также можно отнести к этому направлению. Вертикальные элементы входной группы, например, имеют смысл только как дизайнерские решения. То же самое можно сказать про массивные перила лестницы, ведущей к универсаму с Московского проспекта. Это было очень хорошее и современное решение, к которому приложили руку специалисты „Калининградгражданпроекта“. Логотип, напоминающий Спасскую башню московского Кремля, — это также очень качественный советский дизайн».



Отдельная история — это вывески, которые до недавнего времени располагались и в промтоварном, и в продовольственном отделах магазина.



«Внутримагазинная peклама чётко направит вас в интересующий отдел, — говорилось в том же репортаже „Калининградки“ за февраль 1985 года. — Прямо — хлебный отдел, налево — гастрономия, направо — бакалейные и сопутствующие товары. Хозяйки найдут здесь всевозможные изделия для дома».

Фото предоставлено Максимом Поповым

Долгие постперестроечные годы универсам сохранял дух прошлого — помещения, вывески, витрины и холодильники внутри напоминали советские времена. Работал небольшой бар со столиками напротив входа.

Легенда рушилась постепенно, по частям пропадали передовые для своего времени элементы дизайна и прогрессивного сервиса. Первыми исчезли автоматы для газированной воды и сиропа, стоявшие на улице. В апреле 2015 года на месте кафетерия, который в конце 80-х снимали под свадебные застолья (помогало и располагало соседство ЗАГСа), открылась столовая «Ложка», и хоть и потёртую, но оригинальную мебель заменили диваны, заметно сузив пространство. Далее закрылся продовольственный отдел, который попытались заменить фермерским рынком (он на сегодняшний день также не функционирует), а сейчас закрывается промтоварный отдел, большая часть которого уже демонтирована.

На прошлой неделе в магазине работали лишь небольшой букинистический отдел и несколько витрин с ширпотребом. Прежние собственники, которые отказались прокомментировать продажу объекта, завершали вывоз товаров и демонтаж торгового оборудования.

В конце 2024 года универсам «Московский» приобрёл новый собственник — компания «Кранц Плац». Однако оперативный комментарий по поводу будущего этого объекта новые собственники дать не смогли, сославшись на занятость. Источники «Нового Калининграда» отмечают, что в одной из частей комплекса расположится заведение общепита.

Александр Шляховой, который на текущий момент занимается работой с арендаторами, рассказал «Новому Калининграду», что свободных площадей практически не осталось, и правое крыло здания полностью будет занято супермаркетом «Пятёрочка».

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

«Площади практически распределены, — пояснил Шляховой. — Изменения внутри, конечно, будут. При этом концепция вывески должна остаться, как и вся фасадная группа. Она будет либо такой, либо частично реконструированной. Надпись „Универсам“, вероятно, будет временно демонтирована для ремонта фасада, но потом её вернут обратно. Стилистика, заданная с советских времён, не изменится. Название остановки, я думаю, тоже менять не будут».

Александр Шляховой добавил, что внутренние вывески из супермаркета были частично проданы предыдущим собственником.

«Они не до конца поняли, что с учётом продажи здания реализация этих изделий — не очень правильная тема. Основная масса вывесок в магазине остаётся, их потом будут использовать внутри помещений для сохранения стилистики. Всё, что останется от универсама „Московский“, уйдёт в общую зону, которая, возможно, будет на входе», — пояснил он.

Фото: скриншот сервиса «Авито»

Обладателем части вывесок стал калининградский дизайнер Василий, который сообщил «Новому Калининграду», что одну из них он встроил в интерьер собственной квартиры, две оставил в своей студии, а остальные продаёт через сайты частных объявлений. «Я охотился за этими вывесками целый год, — рассказал он. — Ту, что с логотипом универсама, мне продать отказались, но я приобрёл девять штук. Две уже продал. Одна из них уехала в „большую Россию“, к коллекционеру, а вторая осталась внутри региона».

Другими словами, дух универсама «Московского» растворился, и удастся ли сохранить хоть часть советской легенды, станет ясно, когда новый собственник начнёт реализацию своего проекта.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Иван Марков / «Новый Калининград», ГАКО, предоставлено Максимом Поповым