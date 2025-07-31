Власти сообщили, когда начнётся строительство ул. Денисова в Калининграде

Возобновить проектирование ул. Виктора Денисова в Калининграде власти планируют после строительства улиц Благовещенской и Юбилейной. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «Вконтакте».

«Если мы откроем генплан города Калининграда, то мы увидим следующую последовательность улиц: от Северного Обхода через примыкание улица Виктора Денисова, потом — улица Благовещенская. Благовещенская — достаточно длинная улица, которая начинается от улицы Молодой Гвардии, пересекает улицу Суздальскую, уходит на улицу Гагарина и продолжением является улица Юбилейная. Таким образом, в генплане Калининграда должна появиться условная дорога, дублёр Московского проспекта, которая соединит ул. Александра Невского с Северным обходом», — рассказала Дятлова.

Она также напомнила, что контракт на проектирование ул. Денисова ранее был заключён, но его пришлось расторгнуть, т.к. власти столкнулись с трудностями при выносе газа — участок магистрали необходимо проложить через участки СНТ «Октябрьское». Жители оформили систему газоснабжения и электроснабжения в собственность СНТ как общую долевую собственность членов СНТ и отказались выдать властям технические условия для выноса газа. Представители мэрии обратились в суд, чтобы обязать собственников СНТ выдать технические условия, и выиграли его. Однако проектирование улицы и в настоящее время не возобновлено.

«В текущем году мы запускаем школу № 58 — второй корпус на Благовещенской. И в настоящий момент там сделана дорога в виде плит. Мы понимаем, что в первую очередь по логике развития города необходима улица Благовещенская. Её первый этап от ул. Молодой Гвардии до Суздальской. Именно этот контракт сегодня отыгран, выбран подрядчик, который приступит к этому участку дороги. Он необходим, прежде всего», — пояснила глава горадминистрации.

Работы власти рассчитывают выполнить в 2025−26-м годах, чтобы обеспечить транспортную доступность детского сада, который уже работает на Благовещенской, и школы.

«Дальше у нас есть второй этап улицы Благовещенской, и уже с экспертизы вышла улица Юбилейная, которая должна связать улицу Гагарина с улицей Александра Невского. После завершения этих работ мы снова будем принимать решение о начале проектирования улицы Денисова», — заключила сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что на строительство улицы Виктора Денисова в Калининграде выделяли более 700 млн рублей. Её протяжённость должна составить 1,75 км. Реализация проекта предусмотрена в течение трёх лет. Изначально работы планировали провести с 2026 по 2029 годы.

Строительство ул. Благовещеснкой разделено на три этапа. Проект строительства ул. Юбилейной прошёл госэкспертизу в апреле 2025 года.Первый этап — от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина с ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — планируют реализовать в 2026 году. В настоящее время там уложены плиты. Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап- строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.