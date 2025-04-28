Проект строительства ул. Юбилейной в Калининграде прошёл госэкспертизу

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Проект строительства ул. Юбилейной в Калининграде прошёл госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства ул. Юбилейной в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Проинжиниринг» из Казани. Застройщик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Положительное заключение получено 28 апреля.

Правительство Калининградской области поручило горвластям разработать проект планировки для строительства дублёра Литовского вала в апреле 2022 года. Работы оценивали в 235 млн рублей, а завершить их изначально планировали к 2025 году. В ноябре 2024 года, как сообщал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, проектирование самого объекта было завершено, но продолжалась работа над проектно-сметной документацией для дальнейшего прохождения госэкспертизы.

В начале апреля 2025 года калининградец Сергей Багров представил короткометражный фильм под названием «Мамочки» (12+) в защиту парка у Литовского вала. Поводом для его съёмки стало предстоящее строительство продолжения ул. Юбилейной.

Зелёная зона у Литовского вала. Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

Власти Калининграда пообещали максимально сохранить зелёную зону при строительстве ул. Юбилейной. «Зелёная часть улицы Юбилейной (протяжённостью 1300 метров) занимает 600 метров. А всего в районе Литовского вала, если вы посмотрите по генеральному плану города, 20 гектаров зелёных территорий, они никуда не уходят. Генеральный план утверждён, он публичный, с ним можно ознакомиться», — заявил председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков.

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