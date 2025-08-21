СМИ: из проекта курорта «Белая Дюна» убрали парки и социальную инфраструктуру

Фото: сайт правительства Калининградской области
Власти внесли изменения в проект круглогодичного курорта «Белая Дюна» под посёлком Янтарный. Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что основную территорию в 168,9 гектара по-прежнему отдают под создание туристско-рекреационного кластера: здесь планируется строительство отелей, пансионатов и общественно-деловых пространств. Планируют построить 41 гостиницу на более чем 10 тысяч номеров: 9 отелей категории «пять звезд», 20 — категории «четыре звезды», 12 — категории «три звезды». В проекте также появилась берегоукрепляющая полоса протяженностью более одного километра. Она позволит защитить пляжную зону и променад-бульвар, который вытянется на шесть километров.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей.

«Российская газета» сообщает, что протестировать калининградский проект удастся не раньше 2030 года. Полностью реализовать его обещают к 2033 году.

