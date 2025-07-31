В Калининграде намерены снести довоенную двухэтажку на улице Дарвина (фото)

В Калининграде собираются снести дом № 4 на улице Дарвина (Московский район), расселённый в начале этого года. О том, что на демонтаж двухэтажного здания довоенной постройки городская администрация выделила 770 тысяч рублей, сообщает портал Госзакупок.

Подрядчику, судя по описанию объекта закупки, предстоит снести здание при помощи спецтехники, а также вывезти строительные отходы. Класс отходов компании предстоит определить самостоятельно в соответствии с приказом Минприроды РФ № 1026.