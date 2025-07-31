В Калининграде намерены снести довоенную двухэтажку на улице Дарвина (фото)

В Калининграде намерены снести довоенную двухэтажку на улице Дарвина (фото)
Фото: Яндекс.Карты
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В Калининграде собираются снести дом № 4 на улице Дарвина (Московский район), расселённый в начале этого года. О том, что на демонтаж двухэтажного здания довоенной постройки городская администрация выделила 770 тысяч рублей, сообщает портал Госзакупок.

Подрядчику, судя по описанию объекта закупки, предстоит снести здание при помощи спецтехники, а также вывезти строительные отходы. Класс отходов компании предстоит определить самостоятельно в соответствии с приказом Минприроды РФ № 1026.

Отметим, что в октябре 2023 года участок с кадастровым номером 39:15:150807:32, на котором стоит дом № 4 на улице Дарвина, был изъят администрацией для муниципальных нужд. Сам дом № 4 был признан аварийным ещё в 2015 году.

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