В Калининграде ищут подрядчика для работ по содержанию Северного обхода

ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения торгов» ищет подрядчика, который выполнит работы по содержанию Северного обхода за 90 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию, работы запланированы на следующих участках автодороги:

— от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно;

— Участок Северного обхода с 6,719 км по 22,221 км;

— Северный обход — СНТ Колосок;

— Северный обход — Большое Исаково (улица Калининградская);

— Северный обход — СНТ «Чайка»;

— Северный обход — ДНТ «Лотос»;

— Проезд от ул. Гурьевской до ул. Артемовской посёлка Васильково.

«Цель выполняемых работ — обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения участников дорожного движения, эксплуатационного состояния, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, а также снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями и сохранность всего имущества, входящего в состав автомобильных дорог», — говорится в документации.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 августа, итоги подведут 8 августа. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 23 сентября 2026 года.

Ранее анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов. Финансирование рассчитано на два года. 20 млн рублей планируют потратить в 2025 году, ещё 70 млн — в 2026-м. Указанная цена за условную единицу — 13 960 673 рубля.