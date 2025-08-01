Администрация Калининграда подтвердила отключение фонтанов в день ВДВ

2 августа, в день Воздушно-десантных войск, фонтаны Калининграда работать не будут. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Ещё в мае Елена Дятлова отмечала, что в этот день фонтаны планируют закрыть на профилактическое обслуживание. По словам сити-менеджера, власти Калининграда «сразу предусмотрели обслуживание именно в этот день».