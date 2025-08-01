Администрация Калининграда подтвердила отключение фонтанов в день ВДВ

Администрация Калининграда подтвердила отключение фонтанов в день ВДВ
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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2 августа, в день Воздушно-десантных войск, фонтаны Калининграда работать не будут. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Ещё в мае Елена Дятлова отмечала, что в этот день фонтаны планируют закрыть на профилактическое обслуживание. По словам сити-менеджера, власти Калининграда «сразу предусмотрели обслуживание именно в этот день».

Традиция по ежегодному отключению фонтанов 2 августа тянется в Калининграде с 2011 года. Власти связывали это в том числе с гуляниями десантников. От этой идеи отказались только в 2019 году. Тогда в центре города работали все фонтаны.

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