Администрация Калининграда подтвердила отключение фонтанов в день ВДВ

2 августа, в день Воздушно-десантных войск, фонтаны Калининграда работать не будут. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Ещё в мае Елена Дятлова отмечала, что в этот день фонтаны планируют закрыть на профилактическое обслуживание. По словам сити-менеджера, власти Калининграда «сразу предусмотрели обслуживание именно в этот день».Традиция по ежегодному отключению фонтанов 2 августа тянется в Калининграде с 2011 года. Власти связывали это в том числе с гуляниями десантников. От этой идеи отказались только в 2019 году. Тогда в центре города работали все фонтаны.