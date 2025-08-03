Польша продлила погранконтроль на границах с Германией и Литвой

Все новости по теме: Польша

Польша решила продлить пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского.

«Сегодня принципиальный вопрос не только для нас, но и для наших партнеров по Европейскому союзу — закрыть, если можно так выразиться, путь для нелегальной миграции, который переместился в Литву и Латвию», — заявил он. По словам министра, отсюда следует возобновление временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Соответствующее распоряжение было издано и передано для ознакомления в Европейскую комиссию в пятницу, сказал Кервиньский.

«Наши европейские партнеры относятся к ним с полным пониманием, поскольку эти решения направлены на то, чтобы закрыть миграционный маршрут, который сегодня вновь открылся через Литву и Латвию», — добавил чиновник.

Напомним, погранконтроль с Германией и Литвой Польша восстановила 7 июля. Тогда заявлялось, что новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключали возможности их продления. Отмечалось, что введение проверок на внутренних границах ЕС «необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter