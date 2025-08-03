Польша продлила погранконтроль на границах с Германией и Литвой

Польша решила продлить пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского.



«Сегодня принципиальный вопрос не только для нас, но и для наших партнеров по Европейскому союзу — закрыть, если можно так выразиться, путь для нелегальной миграции, который переместился в Литву и Латвию», — заявил он. По словам министра, отсюда следует возобновление временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Соответствующее распоряжение было издано и передано для ознакомления в Европейскую комиссию в пятницу, сказал Кервиньский.

«Наши европейские партнеры относятся к ним с полным пониманием, поскольку эти решения направлены на то, чтобы закрыть миграционный маршрут, который сегодня вновь открылся через Литву и Латвию», — добавил чиновник.