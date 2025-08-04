В Фонде капремонта рассказали о выполненном объёме работ в 2025 году

С начала 2025 года Фонд капитального ремонта отремонтировал 158 конструктивных элементов 112 домов во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщило правительство Калининградской области в своём телеграм-канале.

«Специалисты восстанавливают крыши, фасады, подвалы, фундаменты, инженерные сети, входные группы, заменяют лифты, устанавливают пандусы и архитектурно-художественную подсветку. До конца года фонд планирует выполнить 202 работы по капремонту объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.