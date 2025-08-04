В Фонде капремонта рассказали о выполненном объёме работ в 2025 году

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С начала 2025 года Фонд капитального ремонта отремонтировал 158 конструктивных элементов 112 домов во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщило правительство Калининградской области в своём телеграм-канале.

«Специалисты восстанавливают крыши, фасады, подвалы, фундаменты, инженерные сети, входные группы, заменяют лифты, устанавливают пандусы и архитектурно-художественную подсветку. До конца года фонд планирует выполнить 202 работы по капремонту объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что Фонд капремонта региона планирует оказать 1756 услуг за 2025 год. В первую очередь — в наиболее изношенных многоквартирных домах. Напомним, этом году фонду значительно урезали субсидию, выделяемую региональным правительством. По сравнению с 2024-м она стала меньше на 316 миллионов рублей.

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