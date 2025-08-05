Бывшему руководителю «Фестивальной дирекции» Ольге Акоповой вменили мошенничество с грантом на фестиваль Первой мировой войны. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Калининградского областного суда.

Следствие считает, что хищение целевых средств путём обмана Акопова совершила при заключении контракта между «Фестивальной дирекцией» и индивидуальным предпринимателем на техническое обеспечение исторического фестиваля в Калининградской области. Услуги оценили в более чем 1,5 млн рублей, при этом в действительности они не были оказаны. Как пояснил «Новому Калининграду» источник, это фестиваль «Первая мировая. Судьба России и мира». Его провели в Гусеве в августе 2024 года.



Акоповой после задержания избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО она пробыла до 28 июля. Руководитель следственной группы подал в суд ходатайство о продлении содержания под стражей подозреваемой на 2 месяца и 10 дней. Он объяснил это тем, что завершить предварительное следствие в установленный срок невозможно. По его мнению, Акопова, имеющая действующий заграничный паспорт и знакомая с личностями свидетелей и других подозреваемых, может оказать на них давление, уничтожить доказательства или скрыться.

Суд решил, что нет доказательств попыток Акоповой влиять на свидетелей или участников процесса. Так, экс-руководитель «Фестивальной дирекции» имеет положительную характеристику, малолетнего ребенка и постоянное место жительства. Суд также учел, что расследование затягивается из-за ожидания результатов судебной экспертизы и завершения осмотра изъятых предметов и документов. При этом у родственника Акоповой есть жильё, где она может находиться под домашним арестом.



«Суд указал, что следователь не привел убедительных данных, свидетельствующих о том, что домашний арест не обеспечит надлежащее поведение обвиняемой. Постановлением Центрального районного суда А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца 9 суток, а всего до 5 месяцев 9 суток — до 7 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2024 года на фестиваль «Первая мировая. Судьба России и мира» «Фестивальной дирекции» направили 13,9 млн рублей. Средства были выделены из Президентского фонда культурных инициатив. Общую сумму расходов оценили в 32 млн рублей. Мероприятие прошло в Гусеве с 24 по 25 августа 2024-го.

О задержании Акоповой «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах 29 апреля. Задержали экс-главу АНО сотрудники УФСБ. Следователи УМВД России по Калининградской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК.