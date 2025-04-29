Источник: задержана экс-руководитель Фестивальной дирекции Ольга Акопова (дополнено)

В Калининграде задержана экс-руководитель Фестивальной дирекции Ольга Акопова (Каверзина), сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. Акопову задержали сотрудники УФСБ.

«Решение о мере пресечения будет приниматься сегодня или завтра, место принятия решения уточняется», — сообщил источник.

По данным ЕГРЮЛ, руководитель в АНО сменился в январе 2025 года — и.о. директора «Фестивальной дирекции» стала Анна Лахтик.

О том, что Ольга Акопова (Каверзина) намерена покинуть пост, стало известно в сентябре. Журналист «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем телеграм-канале сообщила, что она возглавила студию «Юг.Кино» в Крыму. При этом, по данным Альпериной, Акопова осталась председателем кинокомиссии Калининградской области. В фестивальной дирекции эту информацию опровергли, заявив, что Акопова продолжает занимать пост директора.

Организация была создана в 2019 году, финансировались за счёт субсидий из областного бюджета, также получала гранты Президентского фонда культурных инициатив. «Фестивальная дирекция» занимается организацией развлекательных мероприятий, в её состав входит кинокомиссия, которая распределяет рибейты кинокомпаниям за съёмки фильмов в Калининградской области. Средства на рибейты также выделяются из бюджета. В целом на реализацию своих проектов в 2024 году АНО получила 100 млн рублей из регионального бюджета.

Проектом, который организация реализовывала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив , стал фестиваль «Кантата». В 2022 году организация получила на его реализацию 16,489 млн руб., в 2023 — 16,685 млн руб., в 2024 — 24, 271 млн руб. В декабре грант на проведение «Кантаты» в 2025 году получила московская автономная некоммерческая организация поддержки и развития креативных индустрий «Креативная экономика». На фестиваль, который планируют провести в девяти регионах России, выделен грант в 29,949 млн рублей

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Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в разговоре с «Новым Калининградом» заявил, что комментировать задержание Акоповой сейчас «достаточно сложно», так как неизвестны подробности дела. Он также напомнил, что она не работает в Фестивальной дирекции с декабря 2024 года. «Надо дождаться материалов следствия, каких-то результатов следствия, которое, я надеюсь, будет объективным и беспристрастным. Ну, и руководствоваться тем, что в Российской Федерации существует презумпция невиновности, которая означает, что никто не может быть признан виновным, кроме как по решению суда», — отметил министр.