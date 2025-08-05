Власти Правдинска заявили, что сохранят историческую конку «по возможности» (фото)

Власти Правдинска заявили, что сохранят историческую конку «по возможности» (фото)
Фото предоставлено Александром Панфиловым
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Калининградские общественники попросили губернатора Алексея Беспрозванных уделить внимание сохранению уникальной конки в Правдинске — отрезка узкоколейной железной дороги на улице Кутузова, по которому на рубеже XIX и XX веков передвигались вагоны на конной тяге.

«Такой больше нет во всей стране (соседний Железнодорожный не в счёт). — написал губернатору общественник Александр Панфилов. — Это уникальный объект инженерного наследия, который хорошо бы и дальше сохранять. К сожалению, есть вероятность потерять артефакт под открытым небом из-за приближающегося ремонта дороги. Именно в Правдинске конка проходит по центральной улице, имеет большую протяжённость и весьма неплохую сохранность. Это готовая достопримечательность, за которой едут туристы, что улучшает экономику маленького областного города».

В администрации муниципалитета в ответ на комментарий заявили, что «металлические элементы конки местами сильно износились и представляют угрозу для транспортных средств».

«Улица Кутузова является основной улицей города, где проходит наибольший поток транспорта, — добавили представители администрации. — Поэтому при проектировании работ по капитальному ремонту улицы учтём все обстоятельства и по возможности постараемся сохранить этот объект».

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что пока «нет окончательного решения», как именно будет проходить ремонт улицы.

«После обследования и подготовки к ремонту мы сможем определить конкретные планы», — сообщили в администрации.

В конце июля стало известно, что в Правдинске планируют капитально отремонтировать ул. Кутузова, Торговую и Багратиона. На работы планируют потратить 18 223 880 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год.

Отметим, что ещё в 2018 году региональная Служба охраны ОКН выступила с инициативой включения в реестр объектов культурного наследия фрагмента рельс конки в Правдинском округе. Правда, на тот момент речь шла об отрезке узкоколейки в Железнодорожном Правдинского района. По словам главы службы Евгения Маслова, пока неясно каким образом можно поставить учет такого рода «неформатные объекты недвижимости».

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