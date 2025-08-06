Власти назвали дату приёма заявок на участие в программе «Восток Инвест»

Власти заявили о приёме заявок на участие в программе поддержки предпринимателей «Восток Инвест» с 18 августа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Из нового: увеличил сумму финансирования инвестпроектов в центральных и восточных муниципалитетах области до 800 млн рублей. По просьбе наших предпринимателей расширил географию программы, а максимальный размер займа удвоил — с 50 до 100 миллионов рублей. Главная цель — дать новый импульс развитию муниципалитетов, которые особо нуждаются в доступных мерах поддержки», — написал глава региона.Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%. В марте 2025 года областные власти возобновили программу, в мае на её реализацию в бюджете было предусмотрено 470 млн руб. В июле эту сумму увеличили до 800 млн рублей.