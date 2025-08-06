Власти назвали дату приёма заявок на участие в программе «Восток Инвест»

Власти заявили о приёме заявок на участие в программе поддержки предпринимателей «Восток Инвест» с 18 августа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Из нового: увеличил сумму финансирования инвестпроектов в центральных и восточных муниципалитетах области до 800 млн рублей. По просьбе наших предпринимателей расширил географию программы, а максимальный размер займа удвоил — с 50 до 100 миллионов рублей. Главная цель — дать новый импульс развитию муниципалитетов, которые особо нуждаются в доступных мерах поддержки», — написал глава региона.