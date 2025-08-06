Власти назвали дату приёма заявок на участие в программе «Восток Инвест»

Все новости по теме: Муниципалитеты

Власти заявили о приёме заявок на участие в программе поддержки предпринимателей «Восток Инвест» с 18 августа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Из нового: увеличил сумму финансирования инвестпроектов в центральных и восточных муниципалитетах области до 800 млн рублей. По просьбе наших предпринимателей расширил географию программы, а максимальный размер займа удвоил — с 50 до 100 миллионов рублей. Главная цель — дать новый импульс развитию муниципалитетов, которые особо нуждаются в доступных мерах поддержки», — написал глава региона.

Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%. В марте 2025 года областные власти возобновили программу, в мае на её реализацию в бюджете было предусмотрено 470 млн руб. В июле эту сумму увеличили до 800 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter