Десять компаний стали победителями отбора в рамках программы «Восток Инвест»

В Калининградской области завершён отбор заёмщиков обновлённой программы «Восток Инвест». Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства во вторник, 7 октября.

«Подвели итоги новой программы „Восток Инвест“: одобрено десять проектов в шести муниципалитетах с суммой льготного финансирования практически в 701 млн рублей. Напомню, по просьбам глав муниципальных администраций и предпринимателей специально выделил средства для поддержки бизнеса в восточных и центральных округах», — заявил Алексей Беспрозванных. Он также отметил, что планирует встретиться с участниками программы 10 октября на Балтийском бизнес-форуме в Светлогорске.

Как сообщили в региональном центре «Мой бизнес», по итогам отбора максимальный размер займа в 100 млн рублей одобрен для пяти проектов. Несколько из них связаны с обеспечением агропромышленного импортозамещающего производства группы компаний «Атлантис». По 100 млн рублей льготного займа также получат проекты ПК «Электроника» по организации в Гусеве производства плат для силовой и специализированной электроники и компании «Мельниково продукт — Балтия» для приобретения и модернизации предприятия в Советске по производству и переработке мяса свинины.

Компания «Орбита Агро» планирует направить 80 млн рублей льготного займа на покупку генераторной установки. Это позволит обеспечить собственной электроэнергией одно из крупнейших тепличных хозяйств области.

Почти 60 млн рублей льготного финансирования одобрено для модернизации парка спецтехники компании «Экономическая эффективность» для вывоза отходов с территории Нестеровского, Озёрского, Гусевского и Черняховского округов.

Среди финалистов программы: «Ю-ПРОФ» с проектом развития сети филиалов автошколы, «КСК-Текстиль», создающая туристско-рекреационный комплекс в посёлке Бережковское Черняховского округа, и владелец КФХ Аркадий Ходырев, который направит средства займа на развитие агроусадьбы «СчастЛивенское» в Краснознаменском округе.

Общая сумма инвестиций десяти проектов программы «Восток Инвест» оценивается в 964,2 млн рублей. Помимо льготных займов ещё порядка 263 млн рублей приходится на софинансирование за счёт привлечённых или собственных средств предпринимателей. В разных проектах эта доля составляет от 20 до 50 % от их общей стоимости.

Компании планируют создать порядка 150 новых рабочих мест, а в целом реализация инвестпроектов обеспечит занятость более 550 жителей региона.

Почти половина финалистов программы заявляют проекты в сфере производства, ещё три — в сфере услуг, по одному — в сфере транспорта, сельском хозяйстве и туризма.

Больше всего инвестпроектов — три — будет реализовано при поддержке «Восток Инвест» в Гусевском округе. По два — в Багратионовском и Гвардейском округах, по одному — в Советском, Черняховском и Краснознаменском округах.