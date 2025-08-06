Чернышева: оклад медсестры в детской поликлинике обещают увеличить с 22 до 35 тыс.

Сотрудники Городской детской поликлиники (ГДП) Калининграда получили приказ об изменении окладов, размеры которых с июля должны вырасти. При этом остаётся непрозрачной ситуация со стимулирующими выплатами, которые серьезно влияют на формирование итоговой зарплаты, рассказала «Новому Калининграду» депутат Горсовета Калининграда от КПРФ Тамилла Чернышева, работающая фельдшером ГДП.

«21 мая 2025 года губернатор Калининградской области сообщил, что произойдет повышение заработных плат для медперсонала на 11,4%. Конечно, многие сотрудники Городской детской поликлиники обрадовались такой новости. Но время шло, а повышения как не было, так и нет, — рассказала депутат. — И вот в июле по поликлинике распространили приказ ГДП об изменении окладов для сотрудников. Оклады увеличены достаточно хорошо, но сотрудников беспокоит вопрос о назначении и начислении стимулирующих выплат, так как этот показатель в ряде случаев существенно отличается от оклада».

По словам Тамиллы Чернышевой, как следует из приказа, оклад медсестры вырастет с 22 тыс. руб. до 35 тыс. руб., фельдшера — с 26 тыс. руб. до 37 тыс. руб., врачей — с 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

При этом депутат отметила, что среди медиков есть опасения по поводу того, что после повышения окладов будут снижены стимулирующие выплаты, в итоге повышения зарплаты как такового не произойдет. «Заработная плата состоит из оклада, стимулирующих выплат, компенсационных выплат и премий. Премия была последняя перед новым 2025 годом, компенсационная выплата за вредность — от 4%, за стаж работы на одном месте более 15 лет идёт фиксированная выплата, не превышающая 2000 рублей, — пояснила Чернышева. — Нет прозрачности при начислении стимулирующих выплат, сами медицинские работники до сих пор не знают, как формируется сумма стимулирующих».

В октябре 2024 года Тамилла Чернышева рассказывала в интервью «Новому Калининграду», что после прошлогоднего летнего повышения её оклад как фельдшера Городской детской поликлиники составил 22,5 тыс. руб.. «Компенсационные выплаты за стаж и за вредность (в пределах 11%) где-то, это ещё 2,3 тыс. руб. И плюс стимулирующая выплата. Стимулирующая выплата — это самое интересное. У меня, например, 13 тыс. выходит в месяц, плюс-минус 300 рублей. То есть, получается, общая зарплата — 38 тыс. рублей в месяц. На руки 33 тыс. и при условии, что все дни на работе, кроме тех, в которые были заседания Горсовета и комиссий (они не оплачиваются)», — рассказывала депутат.

Напомним, в январе 2024 года представители среднего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) Городской детской поликлиники Калининграда написали обращение президенту, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий». Медики также показали расчетные листки со своими зарплатами . Выяснилось, что они составляют 24-36 тысяч рублей при полной отработке времени. Также несколько представителей среднего медперсонала пытались в суде оспорить отказ в «ковидных выплатах» , однако суд встал на сторону руководства поликлиники.

Депутат Тамилла Чернышева: «Моя зарплата — это зарплата фельдшера в школе»