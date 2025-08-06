Власти: на изготовление персонализированной «Волны Балтики» требуется месяц

Власти: на изготовление персонализированной «Волны Балтики» требуется месяц
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Получить персонализированную льготную транспортную карту «Волна Балтики» можно в среднем через месяц после её оформления. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (ЦОДИПП) в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Для изготовления карт выбран завод, показавший наилучшее качество продукции. Завод находится в г. Зеленограде (г. Москва). Сроки изготовления, транспортировки, программирования и технического контроля занимают в общей сложности до 30 дней. Дата готовности карты не зависит от вида льготы», — говорится в ответе.

На практике времени может потребоваться чуть больше. К примеру, предполагаемая дата получения карты, оформленной 29 июля, — 5 сентября. О готовности можно узнать, позвонив в ЦОДИПП по номеру телефона +74012312030.

«В период выпуска персонализированной транспортной карты школьники могут использовать для льготного проезда ученическую справку, а пенсионеры и федеральные льготники получают временную карту в момент подачи анкеты», — добавили в ЦОДИПП.

Оформление карт «Волна Балтики» для льготных категорий граждан происходит в сервисной службе МКУ «ЦОДИПП» по адресу: ул.Гагарина, д.103-103а. Режим работы: понедельник — пятница — с 08:00 до 20:00, суббота — с 10:00 до 17:00. Без перерывов.

Согласно статистическим данным системы управления очередью, в июле среднее время ожидания составило 6 минут 31 секунду, среднее время обслуживания — 1 минуту 47 секунд.

«Как правило, время обработки зависит от скорости заполнения анкеты льготополучателем. Оформлением и консультированием граждан занимаются пять специалистов. Для обеспечения графика работы сервисной службы специалисты работают по сменам:

1) с 08:00 до 17:00,

2) с 09:00 до 18:00,

3) с 11:00 до 20:00.

В период с 12:00 до 15:00 специалисты посменно уходят на обеденный перерыв», — отметили в центре.

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Калининграда начали действовать 26 июля.

Теперь стоимость поездки составляет:

— при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля (было 28),

— при безналичной оплате — 38 рублей (было 33),

— при наличной оплате — 44 рубля (было 37).

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