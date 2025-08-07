Власти рассказали о спросе на «Волну Балтики» после повышения стоимости проезда

Власти рассказали о спросе на «Волну Балтики» после повышения стоимости проезда
Фото: «Новый Калининград»
Спрос на карту «Волна Балтики» после повышения стоимости проезда в общественном транспорте изменился незначительно. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (ЦОДИПП) в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Спрос на транспортные карты „Волна Балтики“ „Единая“ изменился незначительно. После изменения тарифа на 15-20 карт в день продаётся больше. Запросов о внеочередной передаче карт в сеть продажи не поступало. Доля использования транспортных карт „Волна Балтики“ „Единая“ для оплаты проезда также существенно не изменилась. Изменения составили 0,63% за 5 дней. Доля тех, кто оплачивает проезд наличными, снизилась на 0,37%», — говорится в ответе. При этом в центре отметили, что «в связи с коротким периодом действия нового тарифа оценка динамики будет некорректна».

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Калининграда начали действовать 26 июля.

Теперь стоимость поездки составляет:

— при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля (было 28),

— при безналичной оплате — 38 рублей (было 33),

— при наличной оплате — 44 рубля (было 37).

