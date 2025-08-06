На строительство улицы Юбилейной в Калининграде направили 887 млн рублей. Информация об этом опубликована в постановлении на официальном сайте городской администрации.

В такую сумму горвласти оценили сметную стоимость строительства в ценах соответствующих лет. На проектно-изыскательские работы будет предусмотрено 13,8 млн рублей. Строительно-монтажные работы оценены в 873,2 млн рублей.

Заказчиком является МКУ ГДСР. Протяжённость новой трассы составит 1 359 метров. Ввести её в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Улица Юбилейная должна стать дублёром Литовского вала. Разработать проект её планировки правительство Калининградской области поручило в апреле 2022 года. Работы оценивали в 235 млн рублей, а завершить их изначально планировали к 2025 году. В конце апреля документация на работы прошла экспертизу.

В начале апреля 2025 года калининградец Сергей Багров представил короткометражный фильм под названием «Мамочки» (12+) в защиту парка у Литовского вала. Поводом для его съёмки стало предстоящее строительство продолжения ул. Юбилейной. Власти Калининграда пообещали максимально сохранить зелёную зону при строительстве ул. Юбилейной. «Зелёная часть улицы Юбилейной (протяжённостью 1300 метров) занимает 600 метров. А всего в районе Литовского вала, если вы посмотрите по генеральному плану города, 20 гектаров зелёных территорий, они никуда не уходят. Генеральный план утверждён, он публичный, с ним можно ознакомиться», — заявил председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков.