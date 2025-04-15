Власти пообещали максимально сохранить зелёную зону в районе Литовского вала (фото)

При строительстве улично-дорожной сети на улице Юбилейной, которая должна стать дублёром Литовского вала и соединить улицы Невского и Гагарина в Калининграде, власти планируют максимально сохранить зелёную зону. Об этом рассказал председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков, отвечая на вопрос журналиста «Нового Калининграда» после оперативного совещания во вторник, 15 апреля.

«Продолжается у нас проектирование улично-дорожной сети в части улицы Юбилейной. Проектирование ведётся строго в красных линиях, с минимальным занятием и изменением зелёной части. Зелёная часть улицы Юбилейной (протяженностью 1300 метров) занимает 600 метров. А всего в районе Литовского вала, если вы посмотрите по генеральному плану города, 20 гектаров зелёных территорий, они никуда не уходят. Генеральный план утверждён, он публичный, с ним можно ознакомиться», — заявил Шлыков.





Он также напомнил, что в 2024 году областные власти провели расчистку Литовского ручья, а в настоящее время ведут проектирование благоустройства пешеходной зоны вдоль него. «Мы, со своей стороны, приступаем к ремонту тротуара на Литовском валу. Мы его сделаем. Поэтому зелёные зоны никуда вдоль ручья Литовского в большом объёме, который сейчас там присутствует, не уходят», — заключил Шлыков.

В начале апреля калининградец Сергей Багров представил короткометражный фильм под названием «Мамочки» (12+) в защиту парка у Литовского вала. Поводом для его съёмки стало предстоящее строительство продолжения ул. Юбилейной.

Правительство Калининградской области поручило горвластям разработать проект планировки для строительства дублёра Литовского вала в апреле 2022 года. Работы оценивали в 235 млн рублей, а завершить их изначально планировали к 2025 году. Проектированием занимается компания «Проинжиниринг». В ноябре 2024 года, как сообщал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, проектирование самого объекта было завершено, но продолжалась работа над проектно-сметной документацией для дальнейшего прохождения госэкспертизы.