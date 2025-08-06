Прокуратура: незаконные раскопки могут затрагивать территорию Шталага 1А (фото)

Прокуратура: незаконные раскопки могут затрагивать территорию Шталага 1А (фото)
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
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Незаконные раскопки в районе посёлка Нагорное Багратионовского района из-за которых Калининградской областной прокуратурой были возбуждены два уголовных дела, могли затрагивать территорию немецкого лагеря для военнопленных Шталаг 1А, в котором в годы Второй Мировой войны содержались польские, бельгийские, французские, советские и итальянские военнопленные, а также британцы и сербы. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе проверки прокуратурой был опрошен специалист — сотрудник администрации Багратионовского муниципального округа, которая пояснила, что место раскопок предположительно находится на территории бывшего концлагеря Шталаг-1А Штаблак», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре также добавили, что этот факт намерены установить с привлечением кадастровых инженеров.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки было установлено, что при производстве земляных работ на указанном участке были повреждены деревья (причиненный окружающей среде ущерб оценивается в размере свыше 150 тыс. рублей).

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что раскопки проводись с целью незаконного археологического поиска предметов. В результате таких действий поврежден культурный слой почвы и разрушены подвальные строения домов 100-летней постройки», — уточнили в прокуратуре.

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