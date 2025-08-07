На кирхе Нойхаузен заменили черепицу и отреставрировали фасад (фото)

В Гурьевске завершаются работы по реставрации кирхи Нойхаузен, расположенной на улице Заречной рядом с одноимённым замком. О том, как проходила замена черепицы, вызвавшая поначалу волнение общественности, «Новому Калининграду» рассказал Михаил Тимошенко, директор компании «Мироздание», работающей на этом объекте (оплачивает реставрацию Калининградская епархия).

«Действительно, работы в кирхе сейчас заканчиваются, — сообщил Тимошенко. — Наши сотрудники отпескоструили фасад исторического здания и завершают укладку новой керамической черепицы. Поначалу из-за снятия черепицы было недовольство. По-моему блогер Олег Бармин сообщал, что мы разбиваем черепицу и выбрасываем её. Но дело было не совсем так».

Тимошенко пояснил, что примерно половину старой черепицы удалось сохранить и погрузить на паллеты. Но часть материала не удалось снять без потерь из-за цементного раствора, на который она была посажена.

«Самая ценная в нашем деле черепица — коньковая, — продолжил Тимошенко. — Но её снять, не поломав, практически невозможно, потому что вся она на растворе. Конечно, мы видели те видео, которые распространяли в соцсетях. Можно сказать, что авторы этого видео просто оказались на объекте в самый неудачный момент».

Директор подрядной организации отметил, что в связи с укладкой старой черепицы при восстановительных работах возникают и чисто бюрократические трудности.

«Мне нужно будет отчитаться по объемам, по закупкам материалов и их качеству, — добавил Тимошенко. — Если за новую черепицу отвечает поставщик, то за старую не несёт ответственности никто. Может, она лет десять и пролежит. А если нет? Если её завтра ветром сдует?»

По информации туристского информационного центра Калининградской области, в конце 2023 года начались работы по созданию в кирхе концертно-музейного комплекса «Кирха Нойхаузен». Доступ к объекту был временно ограничен. 7 июня 2024 года в кирхе прошёл концерт в рамках фестиваля «Кантата». После этого на объекте начали основные строительные работы.