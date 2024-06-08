«Кантата» под сводами старинной кирхи: в Нойхаузене сыграли Мусоргского (фото)

В пятницу, 7 июня, состоялся очередной концерт, проходивший в рамках фестиваля «Кантата». На сей раз классическая музыка звучала под сводами старинной кирхи Нойхаузен в Гурьевске. В первой концертной части зрители насладились вокальным циклом «Детская» Модеста Мусоргского в исполнении Натальи Петрожицкой, Павла Коновалова и солистов струнного септета под руководством Андрея Росцика. А во второй половине программы молодые художники представили свои работы, созданные по вдохновению от образности творчества русского композитора. Также для зрителей прошла презентация арт-объекта, посвящённого Модесту Мусоргскому. На концерте побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



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